نيويورك تايمز: إسرائيل استخدمت مواقع داخل العراق لضرب إيران

كشفت صحيفة نيويورك تايمز، في تقرير حديث استند إلى مسؤولين عراقيين، عن وجود موقعين عسكريين يُعتقد أنهما تابعان لإسرائيل في الصحراء الغربية من العراق، استخدما خلال عام 2025 ضمن عمليات عسكرية مرتبطة باستهداف إيران.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن الموقعين اللذين جرى توصيفهما على أنهما منشآت لوجستية سرية، كانا معروفين لدى أجهزة الاستخبارات والقيادة الأمريكية، حيث استُخدما كممر خلفي لطائرات حربية ووحدات كوماندوز إسرائيلية تنفذ مهام داخل العمق الإيراني، قبل العودة إلى تلك النقاط المنعزلة عن أي رقابة عراقية مباشرة.

وأشار التقرير إلى أن هذه المواقع ظهرت في هيئة مهابط طائرات ونقاط إمداد مؤقتة أقيمت داخل مناطق صحراوية نائية، وقد تم تقديمها في الخطاب الرسمي لواشنطن وبغداد على أنها منشآت مخصصة لعمليات استطلاع ودعم مكافحة الإرهاب، غير أن معلومات استخباراتية مسرّبة تحدثت عن استخدامها في عمليات هجومية مباشرة استهدفت منشآت داخل إيران.

وتكشف هذه المعطيات، وفق الصحيفة، عن مستوى أكثر تعقيداً من التنسيق العملياتي غير المعلن في المنطقة، حيث جرى توظيف الأراضي العراقية في سياقات عسكرية تتجاوز الإطار المعلن للمهام الأمنية المشتركة، الأمر الذي يثير تساؤلات حساسة حول حدود هذا التعاون وطبيعته.

وأفاد التقرير بأن هذه التطورات خلّفت حالة من الارتباك داخل الأوساط السياسية في بغداد، حيث تباينت المواقف بين نفي رسمي لوجود أي بنية عسكرية أجنبية خارج الأطر المعروفة، وبين اعتراف ضمني بوجود “تجاوزات” مرتبطة بالاتفاقات الأمنية مع الولايات المتحدة، ما أعاد فتح ملف السيادة العراقية وحدود التدخلات الخارجية على أراضيها.

وفي ظل غياب تأكيدات رسمية مستقلة حول طبيعة هذه المواقع أو مهامها الفعلية، يظل الملف مفتوحاً على مزيد من الجدل السياسي والأمني، خصوصاً مع حساسية العلاقة بين بغداد وواشنطن، والتوترات الإقليمية المتصاعدة المرتبطة بإيران.