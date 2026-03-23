«نيويورك تايمز» تحذّر ترامب: أكاذيبك حول الحرب سترتد عليك

وجهت هيئة تحرير صحيفة “نيويورك تايمز” انتقادات حادة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب ما وصفته بسيل الأكاذيب المتعلقة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وحذرت الصحيفة من أن استمرار هذا السلوك قد يعود بالضرر شخصياً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويؤثر سلباً على مصالح بلاده الإقليمية والدولية.

وأشارت إلى أن الكذب يمثل ممارسة متكررة للرئيس الأمريكي، مستندة إلى تحليل نشرته “واشنطن بوست” حول أكثر من 30 ألف تصريح مضلل أو غير صحيح أدلى بها خلال ولايته الأولى.

ولفتت الصحيفة إلى أن الكذب حول الحرب يحمل خصوصية خطيرة، إذ يخلق بيئة تنتشر فيها الأخطاء القاتلة وربما جرائم الحرب، ما يقوض في النهاية القيم والمصالح الأمريكية.

ورغم وجود نقاش مشروع حول حكمة خوض الحرب التي أسفرت حتى الآن عن مقتل 13 جندياً أمريكياً، قالت الصحيفة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يكتفي بالكذب بشأن أسباب الحرب وتطوراتها، في محاولة لإخفاء سوء التخطيط والأساس الهش للعملية العسكرية.

كما أشارت “نيويورك تايمز” إلى التناقضات بين تصريحات الرئيس الأمريكي وحلفائه بشأن أهداف الحرب ومدتها والجوانب الأساسية الأخرى، مؤكدة أن تاريخ الرؤساء الأمريكيين السابقين في حروب فيتنام والعراق أظهر أن الأكاذيب العسكرية تنعكس سلباً على القادة أنفسهم.

واختتمت الصحيفة بتحذير مفاده أن أي مكسب قصير المدى قد يحققه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أكاذيبه حول الحرب في إيران يتضاءل أمام التكاليف الباهظة التي قد تتحملها بلاده والعالم.

في سياق متصل، وجهت إيران احتجاجاً رسمياً إلى الأمم المتحدة ضد الأردن، متهمة إياه “بتسهيل أعمال عدوانية ضد أراضيها”.

وجاء الاحتجاج عبر رسالة من سفير إيران ومندوبها الدائم لدى المنظمة الدولية أمير سعيد إيرواني إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن، مطالباً عمان بوقف أي دعم أو تسهيل للأعمال العدوانية، ومنع استخدام أراضيها وأجوائها ومنشآتها ضد الجمهورية الإسلامية.

وشدد إيرواني على أن بلاده تحتفظ بحقها بمحاسبة الأردن بموجب القانون الدولي، محذراً من أن استمرار التهرب من المسؤولية قد يؤدي إلى تصعيد خطير يهدد السلم والأمن الدوليين.

ودعا السفير الإيراني مجلس الأمن إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك استخدام القوة بشكل غير قانوني والتواطؤ مع حكومات مكنت حدوث هذه الإجراءات ضد إيران، مؤكداً مسؤولية الأردن المباشرة عن الأضرار البشرية والمادية التي لحقت ببلاده، بما في ذلك سقوط ضحايا مدنيين وتدمير بنى تحتية واسعة.

من جهة أخرى، سلطت شبكة “سي إن إن” الضوء على تناقضات التصريحات التي يطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إيران، مشيرة إلى أنها تثير مخاوف حول افتقار الإدارة الأمريكية لاستراتيجية واضحة لإنهاء الحرب، بما قد يؤدي إلى اضطرابات في أسواق الطاقة العالمية.

وأوضحت الشبكة أن الرئيس الأمريكي صرح في 20 مارس بأن الولايات المتحدة “تدرس تقليص” العمليات العسكرية ضد إيران، قبل أن يهدد في اليوم التالي بتدمير محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يُفتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال 48 ساعة.

وحذرت “سي إن إن” من أن أي ضربات أمريكية على محطات الطاقة الإيرانية قد تثير ردود فعل واسعة من طهران وتؤدي إلى أزمة إنسانية وانهيار محتمل لأسواق النفط العالمية، بينما يتيح استمرار غلق المضيق للقيادة الإيرانية إثبات قدرتها على مواجهة القوة العسكرية الأمريكية والإسرائيلية رغم تفوقهما العددي.

وأكد حكيم جيفريز، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “لا تمتلك رؤية أو خطة أو استراتيجية للخروج من هذا الوضع”، مشيراً إلى أن الأحداث مثل إغلاق مضيق هرمز لم تكن متوقعة.

وقبل انتهاء المهلة التي منحها الرئيس الأمريكي لإيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأجيل جميع الضربات على البنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام، بعد محادثات وصفها بأنها “جيدة ومثمرة للغاية” بشأن تسوية كاملة لأعمال العدائيات في الشرق الأوسط.

وفي تطور أمني، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيراً لمواطنيها حول العالم، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، من مخاطر أمنية متزايدة، داعيةً إلى توخي أعلى درجات الحذر والالتزام بإرشادات السفارات والقنصليات الأمريكية.

وحذرت الوزارة من استهداف منشآت دبلوماسية أمريكية أو مصالح ومواقع أمريكية أخرى من قبل جماعات مؤيدة لإيران، مشيرة إلى أن الإغلاقات المتكررة للمجالات الجوية قد تتسبب في اضطرابات واسعة في حركة السفر.

وتشهد المنطقة تصعيداً عسكرياً منذ 28 فبراير، حيث شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، في حين شنت إيران هجمات انتقامية على أهداف إسرائيلية وأمريكية في الشرق الأوسط.