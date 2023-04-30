نيويورك تايمز: فاغنر عرضت تقديم أسلحة لـ«حميدتي» مقابل تعدين الذهب

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إنّ مجموعة فاغنر أرسلت في السابق عربات مدرّعة وقامت بتدريبات في السودان مقابل امتيازات تعدين الذهب المربحة، وعرضت تقديم صواريخ أرض جو على قوات «حميدتي».

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم أنّ قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «حميدتي» لم يقرّر حتى يوم الجمعة ما إذا كان سيقبل الأسلحة التي ستأتي من مخزونات فاغنر في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وذكرت نيويرك تايمز أنّه منذ عام 2019 وسّعت فاغنر أنشطتها في السودان من أجل تعدين الذهب واستكشاف اليورانيوم وإمداد المرتزقة بمنطقة دارفور المضطربة.

وبعد استيلاء الجنراليْن على السلطة عام 2021 كثفت شراكتها مع الجنرال «حميدتي» الذي زار موسكو خلال الأيام الأولى من الحرب ضد أوكرانيا وتلقى معدات عسكرية من مجموعة المرتزقة.