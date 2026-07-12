نيويورك تايمز: ماركو روبيو أصبح «الحاكم الفعلي» في فنزويلا

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بات يؤدي دورًا محوريًا في إدارة عدد من الملفات الرئيسية في فنزويلا، إلى درجة دفعت بعض الأوساط في واشنطن إلى وصفه بـ”الحاكم الفعلي” للبلاد، في ظل اتساع النفوذ الأمريكي عقب الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مطلع العام الجاري.

وقالت الصحيفة إن روبيو يشرف على ملفات الاقتصاد والطاقة والعقوبات والأمن، إضافة إلى التأثير في بعض القرارات الحكومية، رغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي داخل فنزويلا، معتبرة أن واشنطن أصبحت اللاعب الأكثر تأثيرًا في إدارة المرحلة الانتقالية التي أعقبت اعتقال مادورو خلال العملية العسكرية الأمريكية التي نُفذت مطلع يناير.

وأضافت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح، خلال اجتماع في المكتب البيضاوي، فكرة انتقال روبيو للإقامة في العاصمة كاراكاس وإدارة البلاد، في حديث قال مساعدوه إنه جاء على سبيل المزاح، إلا أن الصحيفة رأت أن هذه المزحة تعكس واقعًا قائمًا، إذ إن وزير الخارجية الأمريكي يدير بالفعل جزءًا كبيرًا من شؤون فنزويلا من العاصمة واشنطن.

وأوضحت “نيويورك تايمز” أن أبرز مظاهر هذا النفوذ يتمثل في إدارة الموارد المالية للدولة، حيث تمر معظم عائدات صادرات النفط الفنزويلية عبر الخزانة الأمريكية قبل تحويلها إلى الحكومة الانتقالية، بينما تحدد واشنطن آليات صرف الأموال والجهات التي يحق لها الاستفادة منها، وهو ما يمنح الإدارة الأمريكية تأثيرًا واسعًا في السياسات المالية والإنفاق العام، ويجعل الحكومة الفنزويلية تعتمد بصورة كبيرة على القنوات الأمريكية لتوفير السيولة اللازمة لدفع الرواتب والحفاظ على استقرار العملة.

وأضافت الصحيفة أن نفوذ روبيو يمتد أيضًا إلى قطاع الطاقة، إذ يشرف على منح التراخيص للشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار في قطاع النفط، ويحدد الجهات التي يسمح لها بالعمل داخل السوق الفنزويلية، إلى جانب العمل على توسيع حضور الشركات الأمريكية، مقابل تقليص دور بعض الشركات الأوروبية، وإنهاء شراكات كانت تربط شركة النفط الوطنية الفنزويلية بمؤسسات روسية، في إطار إعادة رسم خريطة الاستثمارات بما يتوافق مع المصالح الأمريكية.

وفي الشأن الداخلي، ذكرت الصحيفة أن العلاقة بين وزير الخارجية الأمريكي والرئيسة الانتقالية ديلسي رودريغيز تتجاوز التنسيق الدبلوماسي التقليدي، إذ يتواصل الطرفان بصورة منتظمة عبر تطبيق “واتساب”، ويتبادلان الآراء بشأن مختلف الملفات السياسية والاقتصادية، كما تستشير رودريغيز روبيو في عدد من التعيينات الحساسة، بما في ذلك بعض المناصب الأمنية والعسكرية، في مؤشر على حجم التأثير الأمريكي داخل مؤسسات الدولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن التعاون بين واشنطن والسلطات الفنزويلية امتد إلى المجال الأمني، من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنفيذ عمليات مشتركة ضد شبكات الجريمة المنظمة، إضافة إلى تسليم مطلوبين للولايات المتحدة، بينهم رجال أعمال وشخصيات مقربة من النظام السابق، فضلًا عن تنفيذ عمليات استهدفت قيادات بارزة في تنظيمات إجرامية، في أول مستوى من التعاون الأمني بين البلدين منذ عقود.

كما قالت “نيويورك تايمز” إن النفوذ الأمريكي وصل إلى السياسة الخارجية لفنزويلا، موضحة أن واشنطن طلبت من الحكومة الانتقالية سحب بيان رسمي أدان الضربات الأمريكية على إيران، وهو ما جرى بعد ساعات من صدوره، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس محدودية هامش استقلال القرار الدبلوماسي الفنزويلي في المرحلة الحالية.

وأضافت الصحيفة أن الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا خلال الأسابيع الماضية عززا الحضور الأمريكي، بعد إرسال مساعدات إنسانية وفرق إنقاذ وقوات عسكرية، إلى جانب تقديم دعم مالي، فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن استراتيجية واشنطن تقوم على ثلاث مراحل تشمل إنعاش الاقتصاد، وترسيخ الاستقرار، ثم إجراء انتخابات ديمقراطية، مع الإشارة إلى أن المرحلة الأخيرة لم يُحدد لها جدول زمني حتى الآن.

ولفت التقرير إلى أن هذه السياسة تواجه انتقادات متزايدة داخل الولايات المتحدة وخارجها، إذ يرى معارضون أن واشنطن تجاوزت حدود الدعم إلى ممارسة وصاية فعلية على دولة ذات سيادة عبر التحكم في مواردها المالية، وتوجيه سياساتها الاقتصادية، والتأثير في قراراتها الحكومية، بينما يعتبر مؤيدوها أنها ساعدت في الحد من الفساد، وإعادة تنظيم قطاع النفط، وتحقيق قدر من الاستقرار المالي بعد سنوات من الأزمة الاقتصادية.

واختتمت “نيويورك تايمز” تقريرها بالقول إن التجربة الفنزويلية تمثل نموذجًا جديدًا للنفوذ الأمريكي في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعتمد على أدوات الاقتصاد والطاقة والعقوبات والتنسيق الأمني أكثر من الاعتماد على الوجود العسكري المباشر، مع بقاء نجاح هذا النموذج مرتبطًا بتحقيق الاستقرار، وإعادة بناء الاقتصاد، وتهيئة الظروف لإجراء انتخابات تمنح المؤسسات الفنزويلية شرعية جديدة.