نيويورك تُسجل أكبر حصيلة يومية لوفيات كورونا

فيروس كورونا يقتل الناس الضعفاء، لا نستطيع وقف هذا الأمر. [رويترز]

شهدت ولاية نيويورك الأمريكية، تسجيل أكبر حصيلة يومية للوفيات بفيروس كورونا المستجد بـ731 حالة جديدة، استمرارا للارتفاع الحاد في هذا المعدل.

ونقلت وكالات أنباء عن حاكم نيويورك أندريو كوومو، قوله في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولاية خلال الساعات الـ24 الماضية ارتفع بواقع 731 حالة، ليصل إلى نقطة إلى 5489 بعد أن كان على مستوى 4758 أمس الاثنين.

ويمثل هذا الرقم أكبر ارتفاع يومي لحصيلة الوفيات الناجمة عن المرض في نيويورك التي تعتبر بؤرة لتفشي الجائحة في الولايات المتحدة، ويأتي استمرارا للارتفاع الحاد لهذا المعدل الذي بلغ أمس الاثنين 599 حالة والأحد الماضي 594.

وأشار كوومو إلى أن عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد في الولاية ارتفع بواقع 8147 حالة، ما يمثل تراجعا مقارنة مع حصيلة الاثنين، التي تحدثت عن رصد 8658 مصابا جديدا.

وقال حاكم نيويورك، تعليقا على هذه الأرقام: “فيروس كورونا يقتل الناس الضعفاء، لا نستطيع وقف هذا الأمر”.

كما أعرب حاكم نيويورك في الوقت ذاته، عن أمله في أن الولايات وصلت إلى مرحلة الاستقرار في حصيلة الإصابات الجديدة بالفيروس، فيما شدد على ضرورة توسيع نطاق إجراء الفحوص الطبية الخاصة بالمرض.

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