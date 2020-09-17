نُشطاء بأغاني «سبيس تون» يُذكّرون البحرين إبان الانتفاضة

تداول بعض مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة، من قناة “سبيس تون” للأطفال التي بدأت من البحرين، نشرت إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وأشاروا إلى أن القناة التي بدأت من البحرين، وافتتحت مقرا لها في إمارة دبي، كان توجهها مع القضية الفلسطينية، وأعلنت الحداد على الطفل الشهيد محمد الدرة، ونشرت عددا من الأغاني المتضامنة مع الشعب الفلسطيني.
واستنكروا الحالة التي وصلت إليها البحرين والإمارات اللتين وقعتا، الثلاثاء، اتفاقا لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة الأمريكية واشنطن حسب ما نقل موقع “عربي 21”.
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