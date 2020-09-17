نُشطاء بأغاني «سبيس تون» يُذكّرون البحرين إبان الانتفاضة

تداول بعض مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة، من قناة “سبيس تون” للأطفال التي بدأت من البحرين، نشرت إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

وأشاروا إلى أن القناة التي بدأت من البحرين، وافتتحت مقرا لها في إمارة دبي، كان توجهها مع القضية الفلسطينية، وأعلنت الحداد على الطفل الشهيد محمد الدرة، ونشرت عددا من الأغاني المتضامنة مع الشعب الفلسطيني.

واستنكروا الحالة التي وصلت إليها البحرين والإمارات اللتين وقعتا، الثلاثاء، اتفاقا لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي في العاصمة الأمريكية واشنطن حسب ما نقل موقع “عربي 21”.

سبيستون القناة الاشهر عربياً للأطفال التي انطلقت من البحرين ، عقب شهور من انطلاقها اندلعت انتفاضة الأقصى واغتال الاحتلال الطفل محمد الدرة فأوقفت سبيستون برامجها حداداً على روحه ، وأطلقت هذه الاغنية تخليداً لذكراه.#بحرينيون_ضد_التطبيع #كذب_المحتل_ولو_صدق

🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/NEWUJOZqfu — masatammam (@masaalaa29) September 15, 2020

كبر شباب المستقبل الذين كانوا قد تعلموا من سبيستون البحرينية أن المحتل " كذب ولو صدق" .. فماذا وجدوا من نظام #البحرين#التطبيع_خيانة#الشعوب_ضد_التطبيع pic.twitter.com/JwjeQAgJvQ — رضا ياسين (@redayasen92) September 16, 2020