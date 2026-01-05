هآرتس: إسرائيل تستعد لفتح «معبر رفح» وفق آلية أمنية جديدة

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، نقلا عن مصادر أمنية إسرائيلية وأمريكية، أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أنهت استعداداتها التقنية واللوجستية لإعادة فتح معبر رفح الحدودي مع مصر في الاتجاهين، بعد إغلاق كامل استمر منذ مايو 2024 عقب سيطرة الجيش الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من المعبر خلال عملية رفح.

وأوضحت الصحيفة أن فتح المعبر بين مصر وقطاع غزة بات وشيكا، وفقا لقرار مبدئي اتخذته القيادة السياسية الإسرائيلية، مع إخضاع حركة الدخول والخروج لإجراءات تفتيش ورقابة أمنية مشددة.

وبحسب الخطة، يسمح بعودة الفلسطينيين الذين غادروا قطاع غزة قبل اندلاع الحرب، شريطة خضوعهم لتفتيش إلكتروني عن بعد عند المغادرة إلى مصر، وتفتيش جسدي عند العودة إلى القطاع، إضافة إلى إنشاء نقطة تفتيش جديدة داخل مدينة رفح تحت السيطرة الإسرائيلية، بذريعة الاعتبارات الأمنية.

وأشارت هآرتس إلى أن القوات الأوروبية الموجودة بالفعل في إسرائيل تستعد للانتشار والمشاركة في مراقبة نشاط المعبر، ضمن آلية إشراف دقيقة تخضع لتوجيهات القيادة السياسية الإسرائيلية.

وأكد التقرير أن إعادة فتح المعبر تأتي في إطار تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي نص على تشغيل المعبر وفق الآلية نفسها التي اعتمدت خلال هدنة يناير 2025، وهي آخر مرة جرى فيها فتح المعبر.

ولفتت الصحيفة إلى أن الضغوط الأمريكية تصاعدت خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، إلى جانب ضغوط مصرية مكثفة لإعادة الفلسطينيين العالقين خارج قطاع غزة، لا سيما المرضى والحالات الإنسانية.

وفي سياق أمني متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن مواطنين إسرائيليين عبرا الحدود إلى الأردن عن طريق الخطأ، حيث أوقفتهم القوات الأردنية قبل الإفراج عنهما وإعادتهما إلى إسرائيل.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي إيلا واوية، عبر تطبيق تلغرام، إن الحادثة وقعت السبت، مؤكدة أن عبور الحدود خارج المعابر الرسمية يشكل مخالفة للقانون وخطرا على الإسرائيليين.

وعلى الصعيد الدبلوماسي، وصل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مساء الأحد إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية قصيرة، في توقيت تشهد فيه المنطقة تصاعدا في الملفات السياسية والأمنية.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السعودي اليوم الاثنين بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى جانب عقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، لبحث العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية أن الزيارة تركز على ملفات إقليمية حساسة، في مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ المراحل اللاحقة من الاتفاقات الانتقالية، ودعم الجهود المصرية لتشكيل لجنة فلسطينية تكنوقراطية مؤقتة لإدارة الشؤون اليومية في غزة، تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية.

كما تتزامن الزيارة مع التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي، برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

إسرائيل تمدد حظر دخول الصحفيين الأجانب إلى غزة وسط استمرار الأزمة الإنسانية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن حكومة بنيامين نتنياهو قررت الإبقاء على حظر دخول الصحفيين الأجانب إلى قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا القرار جاء لأسباب أمنية وفق توصية المؤسسة الأمنية.

وذكرت المذكرة المقدمة باسم الحكومة أن “حتى في هذه المرحلة، لا ينبغي السماح بدخول الصحفيين إلى قطاع غزة من دون مرافقة إسرائيلية”.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أمس الأحد أن حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية ارتفعت إلى 71,386 قتيلاً منذ 7 أكتوبر 2023، مع 171,264 مصابًا، مشيرة إلى أن عددًا من الضحايا ما زال تحت الركام وفي الشوارع بسبب عجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وتأتي هذه التطورات بعد دخول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، عقب مفاوضات بين حركة “حماس” وإسرائيل برعاية مصر وقطر وأمريكا وتركيا.

كما أطلقت “حماس” سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء وعددهم 20، فيما أفرجت إسرائيل عن نحو 2,000 معتقل فلسطيني.

وتستمر الدعوات الدولية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ويحفظ حقوق الشعب الفلسطيني.