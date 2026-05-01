هآرتس: تحركات إسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن كارولين غليك، مستشارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للشؤون الدولية منذ بداية عام 2025، كُلّفت بملف يهدف إلى الترويج لفكرة هجرة أو ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة.

وبحسب مصدر مطّلع نقلت عنه الصحيفة، فإن غليك تواصلت خلال العام الماضي مع أرض الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية، في إطار بحث إمكانية نقل سكان من قطاع غزة إلى تلك الدول، غير أن تلك المحاولات لم تحقق أي نتائج عملية.

وأشار التقرير إلى أن هذه التحركات جاءت في سياق طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما عُرف برؤية “ريفييرا غزة”، التي تضمنت نقل السكان من القطاع، حيث قامت غليك لاحقًا بعرض أفكار مرتبطة بهذه الرؤية على السفارة الأمريكية في إسرائيل، وفق ما أورده مصدر دبلوماسي.

وأضافت الصحيفة أن الهدف من هذه التحركات تمثل في محاولة تحويل الطرح السياسي إلى خطط تنفيذية قابلة للتطبيق، عبر تطوير آليات ميدانية لتنفيذ المقترحات المطروحة بشأن مستقبل قطاع غزة.

وبحسب التقرير، رفضت كارولين غليك التعليق على هذه المعلومات، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن ما ورد.

وفي سياق متصل، كانت إسرائيل قد اتخذت في مارس 2025 قرارًا يقضي بـ“تسهيل” مغادرة سكان قطاع غزة، إلى جانب إنشاء “إدارة للهجرة الطوعية” داخل وزارة الدفاع، وفق ما أوردته الصحيفة.

كما أشار التقرير إلى أن منظمة “آد كا” نظمت رحلات جوية لمئات الفلسطينيين إلى دول مثل جنوب أفريقيا وإندونيسيا، عبر جمعية “المجد” كجهة وسيطة، ضمن ترتيبات وُصفت بأنها تهدف إلى إخفاء الدور الإسرائيلي المباشر.

وتأتي هذه التقارير في ظل استمرار الحرب في قطاع غزة وتزايد الجدل الدولي حول مستقبل سكانه، مع طرح مبادرات سياسية وإعلامية تتعلق بإعادة التوطين أو الهجرة، في مقابل رفض فلسطيني ودولي واسع لهذه الطروحات واعتبارها مخالفة للقانون الدولي، بينما تبقى هذه الملفات محل خلاف سياسي ودبلوماسي متصاعد مع تعثر جهود إنهاء الحرب.