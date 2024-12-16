هآرتس: سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لمهمة كبرى

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن تصريحات أدلى بها مسؤول عسكري رفيع في الجيش الإسرائيلي خلال لقاء مع صحفيين الأسبوع الماضي، أكد فيها أن سلاح الجو الإسرائيلي يستعد لتنفيذ “المهمة الكبرى” المقبلة، التي تستهدف ايران .

وأوضح المسؤول أن الاستعدادات تشمل تدريبات مكثفة ورفع جاهزية القوات الجوية لمواجهة سيناريوهات معقدة ومهام بعيدة المدى.

وبحسب الصحيفة، أشار المسؤول العسكري إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة قد تدعم هذه المهمة بشكل مباشر، خاصة أن الخطوة تتماشى مع موقف الولايات المتحدة من البرنامج النووي الإيراني وتعاظم نفوذ طهران الإقليمي.

وأضاف أن الدعم الأمريكي المتوقع لا يقتصر على الجانب السياسي فقط، بل قد يشمل مساعدات لوجستية وتوفير غطاء دبلوماسي دولي للمهمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل على تعزيز قدراته الجوية والتسلحية للتعامل مع التهديد الإيراني، بما في ذلك احتمال توجيه ضربات مباشرة ضد المنشآت النووية الإيرانية.

ورأى محللون أن تسريب هذه المعلومات للإعلام يشكل رسالة واضحة لإيران والمجتمع الدولي، مفادها أن إسرائيل جاهزة لاتخاذ خطوات حاسمة ضد التهديد النووي الإيراني، حتى لو أدى ذلك إلى تصعيد غير مسبوق في المنطقة.

كما يعكس التنسيق المستمر بين تل أبيب وواشنطن بشأن مواجهة التحديات الإقليمية، خاصة أن هذه المهمة قد تغير معادلة التوازن في الشرق الأوسط، بعد سقوط النظام السوري وانهيار حزب الله.

ورغم التأكيدات على الجاهزية، حذرت الصحيفة من أن أي هجوم على إيران سيواجه تحديات كبيرة، بما في ذلك المسافة الجغرافية، الدفاعات الجوية الإيرانية المتطورة.