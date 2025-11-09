هآرتس: مشاورات نهائية بين واشنطن ودمشق حول اتفاق أمني وتطبيع مع إسرائيل

أشارت صحيفة هآرتس العبرية إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُجري في هذه الأثناء مشاورات نهائية حول «صفقة شاملة» مع دمشق، تتضمّن انضمام سوريا إلى اتفاقات الإبراهيمية، وتحولات أمنية مع إسرائيل.

ووفقاً للصحيفة، فإن الصفقة التي لا تزال قيد المفاوضات، تُعد جزءاً من مسعى أمريكي لتعزيز الاستقرار في سوريا عبر دمجها في إطار أمني وإقليمي أوسع، يشمل مشاركتها في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وإعادة إعمار البلاد، إلى جانب تطبيع علاقاتها مع إسرائيل ضمن آلية غير مباشرة تُدار بوساطة أمريكية.

من جانبها، تسعى الحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع إلى رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة عليها كشرط لأي تطبيع يُنَفَّذ، بما يمهّد لتدفق استثمارات وإطلاق مشاريع إعادة إعمار واسعة.

وتزامناً مع ذلك، وصل الشرع إلى الولايات المتحدة، في زيارة تاريخية تُعد الأولى لرئيس سوري إلى واشنطن منذ عقود، ومن المتوقع أن يلتقي ترامب في البيت الأبيض، في خطوة يُنظر إليها كمحطة محورية في مسار التحوّل الدبلوماسي السوري.

على الرغم من ذلك، لم تُفضِ التفاصيل الدقيقة للصفقة بعد إلى العلن، وتظل خاضعة للمساومة والتنسيق بين الأطراف المعنية.

الأردن يرسل 16 شاحنة مساعدات إنسانية إلى السويداء ومراكز إيواء النازحين في درعا

أرسل الأردن الأحد، قافلة مساعدات إنسانية تضم 16 شاحنة إلى محافظة السويداء ومراكز إيواء النازحين في درعا، في إطار جهوده لدعم المتضررين من الأوضاع الإنسانية الصعبة في المنطقة.

وتم تسيير القافلة بواسطة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بالتنسيق مع وزارة الخارجية الأردنية والجيش الأردني، وحملت القافلة بيوتاً جاهزة ومواد طبية وأدوية لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في عدد من المناطق.

وأشار الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي إلى أن المساعدات تأمنت بالتعاون مع منظمة يد العون وميد غلوبال وشركة أدوية الحكمة الأردن، وسيقوم الهلال الأحمر السوري بتوزيعها على مستحقيها في السويداء ومراكز إيواء النازحين في درعا، الذين تضرروا جراء الأحداث المؤسفة التي شهدتها المحافظة، وفق وكالة الأنباء الأردنية بترا.

وكان الأردن قد شارك مع قطر في 11 September 2025، في تسيير قافلة مساعدات إنسانية ضمن جهود عربية مشتركة لدعم سوريا في مواجهة الظروف الإنسانية الناتجة عن الأحداث الأخيرة في السويداء، والتي شهدت في 13 تموز2025، اندلاع اشتباكات عنيفة بين مسلحين محليين وقبائل بدوية موالية للحكومة، أدت لمقتل مئات المدنيين والعسكريين، تلتها حملة عسكرية لقوات الحكومة للسيطرة على المدينة.