هآرتس: نتنياهو يخوض حربا بلا نهاية

قالت صحيفة “هآرتس” إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يخوض حربا “لا نهاية لها” في الشرق الأوسط، في ظل استمرار الهجمات الدامية والمدمرة في قطاع غزة ولبنان.

ووفق رؤية الصحيفة، “رغم تقليص التهديد من قطاع غزة إلى الحد الأدنى وإضعاف القدرات العسكرية لحزب الله، فإن الحكومة الإسرائيلية الحالية “ليست لديها أي نية للاعتماد على الدبلوماسية”.

وترى “هآرتس” أن استمرار الحرب، لا سيما في قطاع غزة، يخدم البقاء السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه “من الصعب تصديق أن الحرب ستنتهي طالما نتنياهو هو من يتخذ القرارات”.

واستشهدت الصحيفة بتصريح اللواء يعقوب عميدرور، أحد أقرب مستشاري نتنياهو، عندما قال مؤخرا إن صفقة الرهائن “سوف تسمح لحماس بمواصلة حكم غزة، وبالتالي لا يمكن تنفيذها”.

كما أشارت إلى رد مكتب نتنياهو على تصريح آخر للواء في قوات الاحتياط نيتسان ألون، وهو قائد مجموعة الاستخبارات الإسرائيلية لتحديد مواقع الرهائن في قطاع غزة، الذي حذر من أن “الوقت ينفد والوضع يتدهور” بالنسبة للرهائن.

إلا أن مكتب نتنياهو اعتبر أن ما يقوله ألون “كذبة أخرى”، في إشارة إلى أنه على الأغلب لن يمضي قدما في صفقة رهائن.