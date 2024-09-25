هآرتس: 40 ألف مقاتل بانتظار إشارة من «حسن نصرالله»

ذكرت صحيفة “هآرتس”، “أن الجيش الإسرائيلي يتابع بقلق قدوم نحو 40 ألف مقاتل أتوا من دول عدة بما في ذلك العراق واليمن وسوريا ويتواجدون قرب مرتفعات الجولان”.

وبحسب الصحيفة، فإن “المقاتلين ينتظرون دعوة الأمين العام لحزب الله “حسن نصرالله” للانضمام إلى القتال”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله: “إذا لزم الأمر سنتحرك في سوريا أيضا لنوضح بشكل أفضل أننا لم نعد نقبل وجودهم هناك”.

ونقلت الصحيفة عن تقديرات الأجهزة الأمنية أن “حزب الله” لديه قدرات تهدد الساحة البحرية والمياه الاقتصادية لإسرائيل، ووفقا لمصدر أمني، “فإن الحزب لا يزال لديه نحو 100 ألف صاروخ لضرب إسرائيل”، مؤكدا “أن قدرة حزب الله على إطلاق الصواريخ يجب عدم التقليل من شأنها”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “المسؤولين يعتبرون أن نقل الضغط على “حزب الله” يظهر أن إسرائيل تخلت عن محاولات الإطاحة “بحركة حماس” وإعادة المعتقلين، ووفقا لها فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في المشاورات الأمنية الأخيرة “اقترح تغيير في نظرته لما يحدث في غزة”.

في السياق، “تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن استعدادات الجيش لتوسيع الحملة ضد “حزب الله”، معتبرة أن “إطلاق صاروخ باليستي هذا الصباح على تل أبيب، يزيد احتمالات تنفيذ عملية برية في لبنان”.

وحسب موقع “واللا” العبري، فإن “لقيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي تواصل تدريب القوات البرية، وقد أجريت مؤخرا عدة تدريبات تحاكي القتال في الساحة الشمالية”، مضيفا أن “الإجراءات الأخيرة تقرب الجيش الإسرائيلي خطوة أخرى من إمكانية إجراء مناورة برية في جنوب لبنان لدرء التهديدات على الجبهة الداخلية الإسرائيلية”.

وكان “حزب الله” أعلن أنه وللمرة الأولى قصف بصاروخ باليستي من طراز “قادر – 1″، صباح اليوم الأربعاء، مقر قيادة الموساد الإسرائيلي في تل أبيب.