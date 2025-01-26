«هاتريك مبابي» يقود ريال مدريد للفوز على «بلد الوليد»

قاد النجم الفرنسي كيليان مبابي ريال مدريد لتحقيق فوز ثمين على مضيفه بلد الوليد بثلاثية نظيفة يوم السبت ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 49 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني. على الجانب الآخر، تجمد رصيد بلد الوليد عند 15 نقطة في المركز العشرين والأخير.

وتقدم مبابي للريال في الدقيقة 30، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 57. وأكمل مبابي ثلاثيته الشخصية (هاتريك) في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ضربة جزاء.

وشهدت المباراة تعرض ماريو مارتن، لاعب بلد الوليد، للطرد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

وتكفل مبابي بتسجيل أهداف ريال مدريد الثلاثة، محققا “هاتريك” في المباراة. هذا “الهاتريك” هو الأول لمبابي منذ انضمامه لريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2024 قادما من باريس سان جيرمان.

ووصل مبابي إلى 22 هدفا مع الريال هذا الموسم، منها 15 هدفا في الدوري الإسباني و8 أهداف في آخر 5 مباريات.

أما ريال مدريد، فقد رفع رصيده إلى 49 نقطة، ليبقى متصدرا لجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف.

في المقابل، تجمد رصيد بلد الوليد عند 15 نقطة في المركز العشرين الأخير.