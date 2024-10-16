«هاتريك ميسي» تقود الأرجنتين لفوز ساحق بتصفيات كأس العالم

قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بلاده للفوز على ضيفه البوليفي 6-0، بعد تسجيله ثلاثية “هاتريك” ومرر كرتين حاسمتين على ملعب “ماس مونومنتال” في العاصمة بوينوس آيرس، ضمن الجولة العاشرة من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وغاب ميسي (37 عاما) المتوّج بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 8 مرات، عن الملاعب لفترة شهرين بسبب إصابة في قدمه خلال فوز “ألبيسيليستي” بلقب كوبا أميركا على حساب كولومبيا (1-0 بعد التمديد)، قبل أن يعود ليسجل بداية الشهر الحالي هدفين مع فريقه إنتر ميامي الأميركي، ليرفع رصيده إلى 17 هدفا و15 تمريرة حاسمة في الدوري.

وسجل نجم برشلونة الإسباني السابق الذي غاب عن التهديف في التعادل الإيجابي أمام فنزويلا 1-1 في المرحلة الماضية، “الهاتريك” العاشرة في مسيرته بقميص بلاده رافعا غلته التهديفية الدولية إلى 112، وإلى 846 هدفا في مسيرته.

كما تصدر “البرغوث” ترتيب الهدافين في القارة مع 6 أهداف، أمام الأوروغوياني داروين نونييز (5) والكولومبي لويس دياز (4).

ورفعت الأرجنتين رصيدها في صدارة المجموعة الموحدة إلى 22 نقطة، متقدمة بفارق 3 نقاط عن كولومبيا الفائزة على ضيفتها تشيلي برباعية نظيفة في بارانكيا، و6 نقاط عن الأوروغواي التي سقطت في فخ التعادل السلبي مع الإكوادور، والبرازيل التي عززت رصيدها في المركز الرابع بفوزها الصريح على ضيفتها البيرو 4-0.

وقاد رافينيا أبطال العالم 5 مرات لتحقيق انتصارهم الثاني تواليا بعد الفوز على تشيلي 2-1 في المرحلة الماضية، فسجل هدفين (38 و54 من ركلتي جزاء)، وأضاف البديلان أندرياس بيريرا الثالث من مقصية رائعة (71)، ولويس إنريكي الرابع (74).

وعززت الباراغواي السادسة برصيد 13 نقطة فرصها في الحصول على احدى البطاقات الست المؤهلة مباشرة للمونديال بفضل البديل أنطونيو سانابريا صاحب هدفي الفوز على فنزويلا 2-1.