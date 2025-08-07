هاتف «أليفون» الجديد.. متانة عالية وكاميرات تصوير ليلي متطورة

بدأت شركة Ulefone الترويج لهاتفها المصفح الجديد الذي يتميز بهيكل شديد المتانة، مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ومقاوم للماء والغبار حسب معايير IP68/IP69. جاء الهاتف بأبعاد (181.3×86.6×32.7) ملم، ويزن 673 غراماً، مما يجعله مناسبًا للاستخدام في الظروف الصعبة.
الكاميرات
- كاميرا ثلاثية العدسات بدقة (64 + 50 + 50) ميغابيكسل.
- تحتوي على عدسة تصوير ليلي متطورة.
- تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.
- الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل.
الشاشة
- مقاس 6.95 بوصة.
- دقة عرض (1080 × 2460) بيكسل.
- معدل تحديث 120 هيرتز.
- معدل سطوع 600 شمعة/متر مربع.
- محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدوش.
المواصفات التقنية
- نظام التشغيل: أندرويد 15.
- المعالج: Mediatek Dimensity 7300.
- معالج الرسوميات: Mali-G615 MC2.
- ذاكرة الوصول العشوائي: 16 غيغابايت.
- التخزين الداخلي: 512 غيغابايت مع إمكانية التوسعة عبر بطاقات microSDXC.
الاتصالات والميزات الإضافية
- دعم لتقنيات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.
- راديو FM مدمج.
- منفذ USB Type-C 2.0.
- ماسح لبصمة الأصابع.
- بوصلة إلكترونية.
- بطارية ضخمة بسعة 25000 ميلي أمبير.
- دعم للشحن السريع بقوة 66 واط.
- شحن لاسلكي بقدرة 10 واط.
