هاتف «أليفون» الجديد.. متانة عالية وكاميرات تصوير ليلي متطورة

بدأت شركة Ulefone الترويج لهاتفها المصفح الجديد الذي يتميز بهيكل شديد المتانة، مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ومقاوم للماء والغبار حسب معايير IP68/IP69. جاء الهاتف بأبعاد (181.3×86.6×32.7) ملم، ويزن 673 غراماً، مما يجعله مناسبًا للاستخدام في الظروف الصعبة.

الكاميرات

كاميرا ثلاثية العدسات بدقة (64 + 50 + 50) ميغابيكسل.

تحتوي على عدسة تصوير ليلي متطورة.

تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

الشاشة

مقاس 6.95 بوصة.

دقة عرض (1080 × 2460) بيكسل.

معدل تحديث 120 هيرتز.

معدل سطوع 600 شمعة/متر مربع.

محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدوش.

المواصفات التقنية

نظام التشغيل: أندرويد 15.

المعالج: Mediatek Dimensity 7300.

معالج الرسوميات: Mali-G615 MC2.

ذاكرة الوصول العشوائي: 16 غيغابايت.

التخزين الداخلي: 512 غيغابايت مع إمكانية التوسعة عبر بطاقات microSDXC.

الاتصالات والميزات الإضافية

دعم لتقنيات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

راديو FM مدمج.

منفذ USB Type-C 2.0.

ماسح لبصمة الأصابع.

بوصلة إلكترونية.

بطارية ضخمة بسعة 25000 ميلي أمبير.

دعم للشحن السريع بقوة 66 واط.

شحن لاسلكي بقدرة 10 واط.