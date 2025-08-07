هاتف «أليفون» الجديد.. متانة عالية وكاميرات تصوير ليلي متطورة

هاتف جديد مقاوم للصدمات والماء مع تقنيات تصوير متقدمة

بدأت شركة Ulefone الترويج لهاتفها المصفح الجديد الذي يتميز بهيكل شديد المتانة، مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ومقاوم للماء والغبار حسب معايير IP68/IP69. جاء الهاتف بأبعاد (181.3×86.6×32.7) ملم، ويزن 673 غراماً، مما يجعله مناسبًا للاستخدام في الظروف الصعبة.

الكاميرات

  • كاميرا ثلاثية العدسات بدقة (64 + 50 + 50) ميغابيكسل.
  • تحتوي على عدسة تصوير ليلي متطورة.
  • تدعم تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.
  • الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

الشاشة

  • مقاس 6.95 بوصة.
  • دقة عرض (1080 × 2460) بيكسل.
  • معدل تحديث 120 هيرتز.
  • معدل سطوع 600 شمعة/متر مربع.
  • محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 5 المقاوم للصدمات والخدوش.

المواصفات التقنية

  • نظام التشغيل: أندرويد 15.
  • المعالج: Mediatek Dimensity 7300.
  • معالج الرسوميات: Mali-G615 MC2.
  • ذاكرة الوصول العشوائي: 16 غيغابايت.
  • التخزين الداخلي: 512 غيغابايت مع إمكانية التوسعة عبر بطاقات microSDXC.

الاتصالات والميزات الإضافية

  • دعم لتقنيات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.
  • راديو FM مدمج.
  • منفذ USB Type-C 2.0.
  • ماسح لبصمة الأصابع.
  • بوصلة إلكترونية.
  • بطارية ضخمة بسعة 25000 ميلي أمبير.
  • دعم للشحن السريع بقوة 66 واط.
  • شحن لاسلكي بقدرة 10 واط.

