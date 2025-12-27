هاتف «أوبو» الجديد.. مواصفات مذهلة وأداء قوي

أعلنت شركة Oppo عن إطلاق هاتفها الجديد Reno15 FS، مؤكدة بذلك وجودها القوي في عالم أجهزة أندرويد، مع توقعات بتحقيق مبيعات واسعة بفضل مواصفاته العملية وأداءه المتميز.

ويأتي الهاتف مزودًا بنظام كاميرا ثلاثية العدسة بدقة (50+8+2) ميغابيكسل، تشمل عدسة ماكرو وعدسة ultrawide، مع القدرة على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لالتقاط صور وفيديوهات فائقة الجودة. أما الكاميرا الأمامية فبلغت دقتها 50 ميغابيكسل، ما يجعل الهاتف خيارًا مثاليًا لعشاق التصوير السيلفي.

صُمم الهاتف بتصميم أنيق ومتين، بأبعاد (158.2/74.9/8.1 ملم)، مع مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ليكون صديقًا مثاليًا للاستخدام اليومي المكثف.

تحتوي شاشة الهاتف من نوع AMOLED على مقاس 6.57 بوصة، بدقة عرض (1080/2372) بيكسل، وتردد 120 هيرتز، مع سطوع يصل إلى 1400 شمعة/م²، وكثافة تقريبية تبلغ 397 بيكسل/الإنش، ما يضمن تجربة عرض سلسة وغامرة.

ويعمل Reno15 FS بنظام أندرويد 16 مع واجهات ColorOS 16، ويعتمد على معالج Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 ومعالج رسوميات Adreno 710، مدعومًا بذاكرة وصول عشوائي 8/12 غيغابايت وذاكرة داخلية 256/512 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

ويتيح الهاتف الاتصال عبر منفذي Nano-SIM وتقنية eSIM، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، مع ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة. أما البطارية فبسعة 6500 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 80 واط، لتوفير طاقة تدوم طوال اليوم.

ويعتبر Reno15 FS خطوة جديدة لشركة Oppo في تعزيز حضورها في سوق الهواتف الذكية المتميز، مع التركيز على التصميم العصري، الأداء القوي، وتجربة المستخدم المثالية.