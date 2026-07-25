هاتف بـ110 يورو وساعة بـ50.. ما أحدث عروض الشركات الصينية؟

بدأت شركة Ulefone الترويج لهاتفها الجديد Ulefone Note 23، الذي تستعد لطرحه في أسواق الهواتف الذكية ضمن الفئة الاقتصادية، مع التركيز على تقديم مواصفات عملية وسعر منافس.

ويأتي الهاتف بهيكل تبلغ أبعاده 165 ملم للطول و76.5 ملم للعرض و8.8 ملم للسماكة، بينما يبلغ وزنه 191.5 غرام.

وزودت Ulefone هاتفها بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.56 بوصة، بدقة عرض تبلغ 1210×540 بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 90 هيرتز، وكثافة تقارب 202 بكسل لكل إنش، كما حصلت الشاشة على طبقة حماية بمستوى Mohs level 8 لمقاومة الخدوش والصدمات.

ويعمل Ulefone Note 23 بنظام التشغيل Android 16 (Go edition)، مع معالج Unisoc T7100، ومعالج رسوميات PowerVR GE8322، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي بسعة 3 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 32 غيغابايت، مع إمكانية توسيع السعة عبر بطاقات microSDXC.

وفي جانب التصوير، زود الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 8 ميغابيكسل قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة FHD، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل لمكالمات الفيديو والتصوير الشخصي.

كما يدعم الجهاز شريحتي اتصال، ويحتوي على منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، إلى جانب تقنيات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية ومستقبل لإشارات الراديو FM.

ويعمل الهاتف ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، مع دعم للشحن باستطاعة 10 واط، ومن المتوقع أن تطرحه الشركة بسعر يقارب 110 يورو.

Xiaomi تستعد لإطلاق Redmi Watch 6 Active بمواصفات عملية وسعر اقتصادي

تستعد شركة Xiaomi لطرح ساعتها الذكية الجديدة Redmi Watch 6 Active، التي تأتي بمواصفات عملية تستهدف المستخدمين الباحثين عن جهاز ذكي بسعر منخفض وإمكانات مناسبة للاستخدام اليومي.

وبحسب التسريبات، حصلت الساعة على هيكل مصنوع من البلاستيك المتين مع زجاج مقاوم للصدمات والخدوش، كما تدعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IPX8.

وزودت Xiaomi الساعة بشاشة مستطيلة من نوع AMOLED بقياس 1.85 بوصة، بدقة عرض تبلغ 450×390 بكسل، وكثافة تقارب 322 بكسل لكل إنش، ما يوفر وضوحًا مناسبًا لعرض البيانات والتنبيهات.

وتعمل Redmi Watch 6 Active بنظام HyperOS، كما حصلت على تطبيقات لمتابعة جودة النوم ومستويات النشاط البدني اليومي، إلى جانب مستشعرات لمراقبة معدل ضربات القلب وقياس نسبة الأكسجة في الدم.

وتدعم الساعة تقنية Bluetooth 5.3 للاتصال بالهواتف والأجهزة المحمولة الأخرى، فيما زودتها الشركة ببطارية بسعة 470 ميلي أمبير، قادرة على تشغيلها لمدة تصل إلى 10 أيام تقريبًا عند الشحن الكامل.

ومن المتوقع أن تطرح Xiaomi الساعة بعدة ألوان تشمل الأسود والوردي والفضي، بسعر يقارب 50 يورو.