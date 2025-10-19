هاتف جديد بتقنيات متطورة.. معالج قويّ لأداء فائق

كشفت شركة ZTE عن هاتفها الجديد +Nubia RedMagic 11 Pro، الذي يأتي لينافس أفضل هواتف أندرويد من حيث التقنيات المتقدمة وقدرات التصوير وسرعة شحن البطارية.
مواصفات الهاتف
- الكاميرات:
- كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة (50 + 50 + 2) ميغابيكسل.
- تصوير فيديو بدقة 8K.
- كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تدعم تصوير فيديوهات 4K.
- الشاشة:
- نوع AMOLED، مقاس 6.85 بوصة.
- دقة عرض 1216 × 2688 بيكسل.
- تردد 144 هيرتز لمعدل تحديث سلس.
- كثافة بيكسلات تقارب 431 بيكسل لكل إنش.
- سطوع يصل إلى 2000 شمعة/متر مربع.
- البنية والجودة:
- مقاومة للماء والغبار وفق معيار IPX8.
- الأبعاد: 163.8 × 76.5 × 8.9 ملم.
- الوزن: 230 غرام.
- طبقة حماية من الزجاج المتين المضاد للصدمات والخدوش.
- الأداء والنظام:
- يعمل بنظام أندرويد 16 مع واجهات RedMagic الخاصة.
- معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر.
- معالج رسوميات Adreno 840.
- ذاكرة وصول عشوائي 12 أو 16 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية تتراوح بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.
- الاتصال والمميزات الأخرى:
- منفذين لشرائح الاتصال.
- منفذ USB Type-C 3.2 Gen 2.
- شريحة NFC.
- ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.
- تقنية Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد.
- البطارية والشحن:
- بطارية بسعة 7500 ميلي أمبير.
- دعم الشحن فائق السرعة بقدرة 120 واط.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً