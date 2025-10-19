هاتف جديد بتقنيات متطورة.. معالج قويّ لأداء فائق

كشفت شركة ZTE عن هاتفها الجديد +Nubia RedMagic 11 Pro، الذي يأتي لينافس أفضل هواتف أندرويد من حيث التقنيات المتقدمة وقدرات التصوير وسرعة شحن البطارية.

مواصفات الهاتف

الكاميرات: كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة (50 + 50 + 2) ميغابيكسل. تصوير فيديو بدقة 8K. كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تدعم تصوير فيديوهات 4K.

الشاشة: نوع AMOLED، مقاس 6.85 بوصة. دقة عرض 1216 × 2688 بيكسل. تردد 144 هيرتز لمعدل تحديث سلس. كثافة بيكسلات تقارب 431 بيكسل لكل إنش. سطوع يصل إلى 2000 شمعة/متر مربع.

البنية والجودة: مقاومة للماء والغبار وفق معيار IPX8. الأبعاد: 163.8 × 76.5 × 8.9 ملم. الوزن: 230 غرام. طبقة حماية من الزجاج المتين المضاد للصدمات والخدوش.

الأداء والنظام: يعمل بنظام أندرويد 16 مع واجهات RedMagic الخاصة. معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر. معالج رسوميات Adreno 840. ذاكرة وصول عشوائي 12 أو 16 غيغابايت. ذاكرة داخلية تتراوح بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

الاتصال والمميزات الأخرى: منفذين لشرائح الاتصال. منفذ USB Type-C 3.2 Gen 2. شريحة NFC. ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة. تقنية Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد.

البطارية والشحن: بطارية بسعة 7500 ميلي أمبير. دعم الشحن فائق السرعة بقدرة 120 واط.

