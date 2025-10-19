هاتف جديد بتقنيات متطورة.. معالج قويّ لأداء فائق

شركة ZTE
هواتف شركة " ZTE از تي اي"

كشفت شركة ZTE عن هاتفها الجديد +Nubia RedMagic 11 Pro، الذي يأتي لينافس أفضل هواتف أندرويد من حيث التقنيات المتقدمة وقدرات التصوير وسرعة شحن البطارية.

مواصفات الهاتف

  • الكاميرات:
    • كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة (50 + 50 + 2) ميغابيكسل.
    • تصوير فيديو بدقة 8K.
    • كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تدعم تصوير فيديوهات 4K.
  • الشاشة:
    • نوع AMOLED، مقاس 6.85 بوصة.
    • دقة عرض 1216 × 2688 بيكسل.
    • تردد 144 هيرتز لمعدل تحديث سلس.
    • كثافة بيكسلات تقارب 431 بيكسل لكل إنش.
    • سطوع يصل إلى 2000 شمعة/متر مربع.
  • البنية والجودة:
    • مقاومة للماء والغبار وفق معيار IPX8.
    • الأبعاد: 163.8 × 76.5 × 8.9 ملم.
    • الوزن: 230 غرام.
    • طبقة حماية من الزجاج المتين المضاد للصدمات والخدوش.
  • الأداء والنظام:
    • يعمل بنظام أندرويد 16 مع واجهات RedMagic الخاصة.
    • معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر.
    • معالج رسوميات Adreno 840.
    • ذاكرة وصول عشوائي 12 أو 16 غيغابايت.
    • ذاكرة داخلية تتراوح بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.
  • الاتصال والمميزات الأخرى:
    • منفذين لشرائح الاتصال.
    • منفذ USB Type-C 3.2 Gen 2.
    • شريحة NFC.
    • ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.
    • تقنية Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد.
  • البطارية والشحن:
    • بطارية بسعة 7500 ميلي أمبير.
    • دعم الشحن فائق السرعة بقدرة 120 واط.
