هاتف جديد بسعر منافس.. كشف «لوحة أم جديدة» بتصميم مبتكر

أعلنت شركة HMD إطلاق هاتفها الجديد HMD Arc 2، الذي تستعد لطرحه في الأسواق العالمية، مستهدفة المستخدمين الباحثين عن هاتف عملي للاستخدامات اليومية بسعر منافس، وفق ما ذكره موقع “GSM Arena”.

ويأتي الهاتف بهيكل يدعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP54، ما يوفر حماية أساسية للجهاز من العوامل الخارجية أثناء الاستخدام اليومي.

وزودت HMD هاتف Arc 2 بشاشة IPS LCD قياس 6.52 بوصة، بدقة عرض تبلغ 576 × 1280 بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 90 هيرتز، وكثافة تبلغ نحو 215 بكسل لكل بوصة، كما حصلت الشاشة على طبقة حماية من الصدمات والخدوش.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل Android 14 Go edition المخصص للأجهزة ذات الإمكانيات المحدودة، مع معالج Unisoc T603 ومعالج رسوميات PowerVR GE8322.

ويضم الجهاز ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت، مع خيارات تخزين داخلية تبلغ 64 أو 128 غيغابايت، مع إمكانية زيادة المساحة عبر بطاقات microSDXC.

وفي جانب التصوير، يحتوي HMD Arc 2 على كاميرا خلفية رئيسية بدقة 13 ميغابكسل مزودة بعدسة للتصوير العريض، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل مخصصة لمكالمات الفيديو والتصوير الشخصي.

كما يدعم الهاتف شريحتي اتصال Nano-SIM، ويحتوي على منفذ سماعات 3.5 ملم، ومنفذ USB Type-C، وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومستقبل راديو FM.

ويعتمد الجهاز على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير، مع دعم الشحن باستطاعة 10 واط.

وستطرح HMD هاتف Arc 2 بلونين هما الأزرق الغامق والرمادي، على أن تبدأ أسعاره من نحو 80 يورو، ليكون ضمن فئة الهواتف الاقتصادية الموجهة للاستخدامات الأساسية.

Gigabyte تكشف عن اللوحة الأم B850M Aorus Stealth للحواسب عالية الأداء بدعم Wi-Fi 7 وPCIe 5.0

أعلنت شركة Gigabyte إطلاق اللوحة الأم الجديدة B850M Aorus Stealth، المصممة للحواسب عالية الأداء، مع مجموعة من المواصفات التي تستهدف المستخدمين الراغبين في بناء أجهزة قوية بتصميم أكثر تنظيمًا.

وتأتي اللوحة بتصميم Micro-ATX، ويبرز فيها نقل جميع منافذ الطاقة الرئيسية إلى الجهة الخلفية، في خطوة تهدف إلى تسهيل إدارة الكابلات داخل صندوق الحاسب وتحسين المظهر الداخلي للجهاز.

وتعتمد اللوحة على موصل ATX بـ24 سنًا وموصل EPS بـ8 أسنان لتغذية المعالج، كما تضم نظام تزويد طاقة VRM مكونًا من 12 مرحلة بتوزيع (8+2+2)، بما يدعم استقرار الأداء مع المعالجات الحديثة.

وزودت Gigabyte اللوحة بأربعة منافذ DIMM تدعم ذواكر DDR5، إلى جانب منفذ PCIe 5.0 المخصص لبطاقات الرسوميات، وثلاثة منافذ M.2 لمحركات التخزين NVMe، اثنان منها يعملان عبر المعالج، أحدهما بمعيار PCIe 5.0 والآخر PCIe 4.0، بينما يعتمد المنفذ الثالث على شريحة AMD B850 ويدعم PCIe 4.0.

كما تضم اللوحة منفذي SATA III بسرعة نقل تصل إلى 6 غيغابت في الثانية لتوصيل وحدات التخزين التقليدية.

وفيما يتعلق بخيارات الاتصال، يضم اللوح الخلفي أربعة منافذ USB 3.2 Gen 1 Type-A بسرعة 5 غيغابت في الثانية، وأربعة منافذ USB 2.0، إضافة إلى منفذي USB 3.2 Gen 2 بسرعة 10 غيغابت في الثانية، أحدهما Type-A والآخر Type-C.

أما الواجهة الأمامية، فتدعم منفذي USB 3.2 Gen 1 بسرعة 5 غيغابت في الثانية، إلى جانب منفذ USB 3.2 Gen 2×2 Type-C بسرعة تصل إلى 20 غيغابت في الثانية.

وزودت Gigabyte اللوحة بوحدة Realtek RTL8922AE التي تدعم تقنيتي Wi-Fi 7 وBluetooth 5.4، بالإضافة إلى وحدة Realtek RTL8126 للاتصال السلكي بسرعة 5 غيغابت في الثانية، بينما يتولى معالج الصوت Realtek ALC1220 HDA تشغيل النظام الصوتي.