هاتف جديد بمواصفات وسعر منافس (فيديو)

كشفت شركة “Realmeريل مي”، “عن هاتفها الجديد الذي جهّز بأفضل المواصفات والتقنيات”.

وبحسب الشركة، “فإنه سيتم قريبا طرح هاتف “Neo7″ بسعر منافس، حيث حصل على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تحسن جودة الصور والفيديوهات التي تلتقطها كاميراته، وزوّد ببطارية بسعة 7000 ميلي أمبير، وهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (162.6/76.4/8.6) ملم، وزنه 213 غ”.

ووفق الشركة، “جاءت شاشته LTPO AMOLED، مقاس 6.78 بوصة، دقة عرضها (2780/1264) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 6000 شمعة/م تقريبا، وحميت بزجاج Crystal Armor المضاد للصدمات والخدوش”.

وبحسب شركة “Realmeريل مي”، “يعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهات Realme UI 6.0، ومعالج +Mediatek Dimensity 9300 المطوّر بتقنية 4 نانومتر، ومعالج رسوميات Immortalis-G720 MC12، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت”.

وجاءت “الكاميرا الأساسة له جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4k بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسلل، ودعمته Realme بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وشاحن سريع باستطاعة 80 واط، وستطرحه في الأسواق العالمية قريبا بأسعار تبدأ من 280 يورو”، وفق بيان الشركة.