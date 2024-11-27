هاتف جديد «قابل للطي» بميزات فريدة.. وتطوير نموذج «ذكاء اصطناعي» لتوليد الأصوات

كشفت شركة “هواوي” عن “هاتف “Mate X6، الذي صنّف كواحد من أفضل الهواتف الذكية القابلة للطي.

وبحسب الشركة، “حصل الجهاز على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IPX8، أبعاده (156.6/144.1/4.6) ملم، وزنه 239 غ، وشاشته الأساسية أتت Foldable LTPO OLED، مقاس 7.93 بوصة، دقة عرضها (2440/2240) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 1800 شمعة/م، أما شاشته الخارجية فجاءت LTPO OLED، مقاس 6.45 بوصة، دقة عرضها (2440/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 2500 شمعة/م”.

ووفق الشركة، “يعمل الهاتف بنظام HarmonyOS 4.3، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، ذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، ويتميز بقدرات تصوير ممتازة بفضل كاميرته الأساسية ثلاثية العدسة التي جاءت بدقة (50+48+40) ميغابيكسل، كما جهّز بكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل توثق فيديوهات 4K”.

كما “دعمت هواوي هذا الجهاز بمكبرات صوت عالية الأداء، ومنفذ USB Type-C 3.1، ومنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وزوّدته ببطارية، سعة 5200 ميلي أمبير تعمل مع تقنية الشحن السريع ويمكن شحنها لاسلكيا بشاحن باستطاعة 50 واط”، بحسب شركة هووي.

تطوير نموذج “ذكاء اصطناعي” لتوليد الأصوات

أعلنت شركة “نفيدياNvidia”، عن تطوير نموذج ذكاء اصطناعي لتوليد الأصوات بناء على بيانات نصية.

وأشارت الشركة إلى “أن النموذج الجديد “Fugattoفوغاتو” هو اختصار لـ”Foundational Geneative Audio Transformer Opusفونديشينال جينيتف اوديو ترانسفورمر اوباس”، ويمكنه توليد أصوات متنوعة اعتمادا على معلومات بيانات مكتوبة يحددها المستخدم”.

ووفق الشركة، “يمكن لـ”Fugatto” إنشاء مقطوعة موسيقية بناء على كلمات أغنية معينة، أو إزالة أصوات معينة من موسيقى الأغاني، كما يمكنه توليد أصوات جديدة شبيهة بأصوات الآلات الموسيقية”.

وقال مدير أبحاث الصوت التطبيقية في شركة “نفيدياNvidia”، رافئيل فالي: “Fugattoفوغاتو” هو خطوتنا الأولى نحو تطوير “ذكاء اصطناعي” قادر على توليد الأصوات، هذا النموذج يدعم العديد من مهام توليد الصوت وتحويله، غايتنا كانت تطوير نموذج ذكاء اصطناعي يولد الأصوات ويفهمها مثل البشر”.

ووفق الشركة، “فإن مطوري ألعاب الفيديو ومصممي الفيديوهات سيكون بإمكانهم الاعتماد على “Fugattoفوغاتو” مستقبلا لدعم الفيديوهات بمؤثرات صوتية مختلفة”.