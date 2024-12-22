هاتف جديد مزوّد بأفضل الكاميرات والتقنيات

بدأت شركة “فيفو “vivo، “بالترويج لهاتفها الجديد المجهّز بتقنيات وميزات تجعله منافسا قويا في عالم أجهزة أندرويد”.

وبحسب موقع “غزمرينا”، “حصل هاتف vivo S20 Pro على هيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، أبعاده (160.6/75/7.5) ملم، وزنه 194غ، وجهّز بشاشة AMOLED، مقاس 6.67 بوصة، دقة عرضها (2800/1260) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 5000 شمعة/م تقريبا”.

ووفق الموقع، “يعمل الجهاز بنظام Android 15 مع واجهات OriginOS 5، ومعالج +Mediatek Dimensity 9300، ومعالج رسوميات Immortalis-G720 MC12، وذواكر وصول عشوائي 12 و16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، أما كاميرته الأساسية فأتت بدقة (50+50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة periscope telephoto وعدسة للتصوير فائق العرض، وكاميرته الامامي جاءت بدقة 50 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K”.

وبحسب الموقع، “حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات Bluetooth 5.4، وشريحة NFC، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وجهّز ببطارية بسعة 5500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 90 واط”.