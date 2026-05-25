هاتف جديد.. منافس قويّ في سوق «الهواتف الاقتصادية»

تستعد شركة Infinix لإطلاق هاتفها الجديد Hot 70، الذي يُتوقع أن يشهد انتشارًا واسعًا في الأسواق العالمية، نظرًا لمواصفاته التقنية وسعره التنافسي الذي يستهدف فئة الهواتف الاقتصادية والمتوسطة.

ويأتي الهاتف الجديد بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، مع أبعاد تبلغ 167.9 × 79.1 × 7.5 ملم، ووزن يصل إلى 195 غرامًا، ما يمنحه تصميمًا عمليًا يناسب الاستخدام اليومي.

ويعتمد Infinix Hot 70 على شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.78 بوصة، بدقة عرض 720 × 1576 بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وكثافة تقارب 256 بكسل لكل إنش، إضافة إلى سطوع يصل إلى 700 nits، ما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة.

ويعمل الجهاز بنظام التشغيل Android 16 مع واجهة XOS 16، مدعومًا بمعالج MediaTek Helio G100 Ultimate، إلى جانب معالج رسوميات Mali-G52 MC2، مع خيارات متعددة للذاكرة العشوائية تبدأ من 4 و6 و8 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية تتراوح بين 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسعة عبر بطاقات microSDXC.

أما على مستوى التصوير، فيضم الهاتف كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميغابيكسل، مع عدسة مخصصة للتصوير الواسع، إضافة إلى دعم تصوير الفيديو بدقة 1440p بمعدل 30 إطارًا في الثانية، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويتميز الهاتف بدعم شريحتي اتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، إضافة إلى دعم تقنية NFC، والراديو FM، وتقنية الأشعة تحت الحمراء للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، إلى جانب مستشعر بصمة للأمان.

ويحتوي Infinix Hot 70 على بطارية كبيرة بسعة 6000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 45 واط، ما يمنحه قدرة تشغيل طويلة تناسب الاستخدام المكثف طوال اليوم.

وبهذه المواصفات، تسعى Infinix إلى تعزيز حضورها في سوق الهواتف الاقتصادية عبر جهاز يجمع بين الأداء الجيد والسعر المنافس، في وقت يشهد فيه هذا القطاع منافسة قوية بين الشركات العالمية.