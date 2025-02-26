هاتف جديد منافس قويّ لـ«سامسونغ» و«سمّاعة» بـ 14 دولار فقط!

أعلنت شركة “ريل مي Realme”، “عن هاتفها الجديد الذي صنف كمنافس قوي لهواتف “سامسونغ” الحديثة المتوسطة الفئة”.

وبحسب الشركة، “حصل Neo7 SE على هيكل مقاوم للماء والغبار فق معيار IP68/IP69، أبعاده (162.5/76.3/8.6) ملم، وزنه 212 غ، وشاشاته جاءت LTPO OLED، مقاسها 6.78 بوصة، دقة عرضها (2780/1264) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها الأعظمي يصل إلى 6000 شمعة/الإنش، وحميت بزجاج Crystal Armor glass المقاوم للصدمات والخدوش”.

ووفق الشركة، “يعمل الهاتف بنظام Android 15 مع واجهات Realme UI 6.0، ومعالج Mediatek Dimensity 8400 Max، ذواكر وصول عشوائي 8/12 /16 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت، وكاميرته الأساسية أتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4k بمعدل 60 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 16 ميغابيكسل”.

وبحسب الشركة، “حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنيات Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 7000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 80 واط، ويمكن شحن 50% من سعة هذه البطارية في غضون 23 دقيقة تقريبا”.

“اوبو OPPO” تعلن عن سماعات لاسلكية مميزة ورخيصة الثمن

أعلنت “اوبو OPPO”، “عن سماعات Enco Air 4i التي حصلت على مواصفات ممتازة وستطرح بسعر منافس جدا”.

وبحسب الشركة، “تتميز السماعات الجديدة بهيكلها المقاوم للماء والغبار وفق معيار IP55، كما حصلت كل سماعة على مكبر صوت عالي الأداء بحجم 12.4 ملم، يدعم تقنية الصوت المحيطي، وتزن كل سماعة نحو 4.3 غ، وتحتوي على بطارية صغيرة تكفيها لتعمل 12 ساعة بالشحنة الكاملة، ويمكن الحصول على 4 ساعات من الاستخدام عبر الشحن السريع للبطارية لمدة 10 دقائق فقط، كما حصلت حافظة السماعات الصغيرة على بطارية إضافية تكفي لشحن السماعتين عدة مرات لتعملا مدة 54 ساعة”.

وأشارت “اوبو OPPO”، “إلى أن سماعاتها الجديدة حصلت على عزل ممتاز للأصوات الخارجية، وعلى تقنيات Bluetooth 5.4، وعلى زمن استجابة منخفض يصل إلى 47 ميلي ثانية، الأمر الذي يجعلها سماعات مناسبة لمحبي الموسيقى ومحبي الألعاب الإلكترونية، وحصلت بطاريات هذه السماعات على شهادة TÜV Rheinland التي تضمن تحمل البطاريات لألف دورة شحن وتفريغ دون تدهور في الأداء، كما أخضعت السماعات لاختبارات صارمة لتحمل السقوط والقدرة على العمل في درجات حرارة عالية”.

هذا “وستطرح هذه السماعات بلونين أساسيين هما الأبيض والأسود، وبسعر منافس يبلغ 14 دولارا تقريبا”.