هاتف جديد من «ريل مي».. سعر منافس ومواصفات قويّة

كشفت شركة Realme عن مواصفات هاتفها الجديد Narzo 100x، الذي تستعد لطرحه في الأسواق العالمية، ليكون منافسًا جديدًا ضمن فئة هواتف أندرويد المتوسطة.

ويأتي الهاتف بهيكل مصمم لتحمل الظروف الصعبة، إذ حصل على معيار مقاومة الماء والغبار IP65، إضافةً إلى شهادة MIL-STD-810H الخاصة بمقاومة الصدمات. ويبلغ سمك الجهاز 8.8 ملم، بينما يصل وزنه إلى 224 غرامًا، مع أبعاد تبلغ 166.4 × 78.2 ملم.

وزودت Realme هاتف Narzo 100x بشاشة IPS LCD كبيرة بقياس 8.81 بوصة، بدقة عرض تبلغ 720 × 1570 بكسل، ومعدل تحديث يصل إلى 144 هيرتز، مع كثافة تبلغ نحو 254 بكسل لكل بوصة.

وتصل درجة سطوع الشاشة إلى 1200 شمعة، كما حصلت على حماية عبر طبقة Panda-1681 glass المقاومة للصدمات والخدوش.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 16، مع واجهة Realme UI 7.0، ويعتمد على معالج Mediatek Dimensity 6300، إلى جانب معالج الرسوميات Mali-G57 MC2، كما يأتي بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت.

وفي جانب التصوير، زُود الهاتف بكاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميغابيكسل قادرة على تسجيل الفيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل.

ويدعم الجهاز شريحتي اتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، إضافةً إلى ماسح بصمات الأصابع والبوصلة الإلكترونية.

ويحتوي Narzo 100x على بطارية ضخمة بسعة 8000 ميلي أمبير، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45 واط، فيما من المتوقع أن يبدأ سعره في الأسواق العالمية من نحو 140 يورو.

هذا وتواصل Realme تعزيز حضورها في سوق الهواتف المتوسطة، وهي الفئة التي تشهد منافسة قوية بين شركات أندرويد بسبب إقبال المستخدمين على أجهزة تقدم بطاريات أكبر وشاشات أسرع ومواصفات قريبة من الهواتف الرائدة بأسعار أقل.

ويأتي Narzo 100x ضمن سلسلة Narzo التي تركز على تقديم هواتف تجمع بين الأداء والسعر التنافسي، مع اهتمام واضح بعوامل التحمل وعمر البطارية.