هاتف جديد من «شاومي».. تجربة تصوير احترافية وأداء مذهل

أعلنت شركة شاومي Xiaomi عن هاتفها الجديد المخصص لعشاق التصوير، مزود بأحدث التقنيات لتقديم تجربة تصوير وفيديو احترافية، إلى جانب أداء عالٍ ومزايا مبتكرة تلبي احتياجات المستخدمين الأكثر تطلباً.

ويحمل الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 50+50+50 ميغابيكسل، تشمل عدسة واسعة ultrawide وعدسة telephoto، إضافة إلى مستشعر ليزري لتحديد عمق الصورة. ويمكن تجهيز الكاميرا بعدسات خارجية لتصوير صور وفيديوهات بجودة مشابهة للكاميرات الاحترافية.

كما زودت Xiaomi الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل قادرة على تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطاراً في الثانية، لتلبية احتياجات محبي السيلفي والبث المباشر.

ويأتي الهاتف بشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.3 بوصة، بدقة 1200×2670 بيكسل وتردد 120 هيرتز، مع معدل سطوع يصل إلى 4500 شمعة/م²، ودعم تقنية Dolby Vision، ما يوفر تجربة مشاهدة غامرة للفيديوهات والصور، مع ألوان زاهية وتفاصيل دقيقة.

ويعتمد الهاتف على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطوّر بتقنية 3 نانومتر، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعات 12 أو 16 غيغابايت، وذاكرة داخلية تتراوح بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت، ما يتيح تخزين ضخم وتشغيل التطبيقات والألعاب بسلاسة فائقة، ويعمل الجهاز بنظام “أندرويد-16” القابل للتحديث، لضمان أحدث ميزات الأمان والبرمجيات.

وهيكل الهاتف مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، ليتيح الاستخدام في مختلف الظروف بدون قلق، ويضم الهاتف منفذين لشرائح الاتصال مع دعم تقنية eSIM، ومنفذ USB Type-C 3.2، ومماسح بصمات مدمجة في الشاشة، وتقنية NFC للمدفوعات والتوصيل السريع.

والهاتف مزود ببطارية ضخمة بسعة 7000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط، بالإضافة إلى شحن لاسلكي سريع بقدرة 50 واط، ما يضمن استقلالية طويلة وتجربة استخدام مستمرة بدون انقطاع.