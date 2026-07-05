هاتف جديد من موتورولا.. مواصفات قوية لـ«الفئة المتوسطة»

كشفت شركة موتورولا عن مواصفات هاتفها الجديد Moto G77 Power، الذي تستعد لإطلاقه قريبًا ضمن فئة الهواتف المتوسطة، في محاولة لمنافسة أحدث أجهزة أندرويد في السوق.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، مع مقاومة للماء والغبار بمعيار IP64، إضافة إلى طبقة حماية Gorilla Glass 7i لمقاومة الخدوش والصدمات.

ويضم الجهاز شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.72 بوصة، بدقة 1200×2640 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، مع كثافة تقارب 432 بكسل لكل إنش، ما يوفر تجربة عرض محسّنة للمستخدمين.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 16، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 128 أو 256 غيغابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات microSDXC.

أما على مستوى التصوير، فيحمل الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50+8 ميغابيكسل، تشمل عدسة واسعة الزاوية، مع دعم تصوير الفيديو بدقة 1440p بمعدل 30 إطارًا في الثانية، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل.

ويحتوي الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، إضافة إلى دعم تقنية NFC، ومستشعر لبصمات الأصابع، وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

ويعتمد الهاتف على بطارية كبيرة بسعة 7000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع، ما يعزز من عمر الاستخدام اليومي مقارنة بمعظم الهواتف في الفئة نفسها.

هذا وتسعى موتورولا إلى تعزيز حضورها في سوق الهواتف المتوسطة عبر تقديم أجهزة تجمع بين الأداء القوي والسعر التنافسي، في ظل منافسة متصاعدة مع شركات كبرى في قطاع أندرويد.