هاتف جديد من موتورولا.. يهدد «عمالقة أندرويد» بمواصفات منافسة

بدأت شركة موتورولا بالترويج لهاتفها الجديد +Edge 70 Pro، في خطوة واضحة للدخول بقوة إلى المنافسة المباشرة مع أبرز هواتف أندرويد الرائدة، مع تركيز لافت على الأداء، التصوير، والتحمل في الاستخدام اليومي.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، مع مقاومة كاملة للماء والغبار بمعيار IP68/IP69، ما يمنحه قدرة عالية على التحمل في الظروف القاسية، بينما يبلغ وزنه 190 غرامًا بسماكة لا تتجاوز 7.2 ملم، في تصميم يجمع بين النحافة والمتانة.

ويعتمد الجهاز على شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.78 بوصة بدقة 1272×2772 بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 144 هرتز، وكثافة تقارب 450 بكسل لكل إنش، فيما يصل سطوعها إلى مستوى لافت يبلغ 5200 nits، ما يجعلها من بين أكثر الشاشات سطوعًا في فئتها، خصوصًا تحت أشعة الشمس المباشرة.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 القابل للتحديث، مدعومًا بمعالج Mediatek Dimensity 8500 Extreme مع معالج رسوميات Mali-G720 MC8، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية تبلغ 256 غيغابايت، ما يعزز قدرته على تشغيل التطبيقات الثقيلة والألعاب المتقدمة بسلاسة.

وفي جانب التصوير، يضم الهاتف منظومة كاميرات ثلاثية بدقة 50 ميغابيكسل لكل عدسة، تشمل عدسة واسعة ultrawide وعدسة تقريب periscope telephoto، مع دعم تصوير فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميغابيكسل موجهة لعشاق التصوير الذاتي ومكالمات الفيديو عالية الجودة.

كما زودت موتورولا الجهاز بمكبرات صوت تدعم تقنية Dolby Atmos لتجربة صوتية أكثر عمقًا، إلى جانب دعم شريحتي اتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية NFC، ومستشعر بصمة مدمج داخل الشاشة.

ويحمل الهاتف بطارية كبيرة بسعة 6500 ميلي أمبير، تدعم شحنًا سريعًا بقوة 90 واط، إضافة إلى شحن لاسلكي سريع بقدرة 15 واط، ما يمنح المستخدم تجربة استخدام طويلة مع وقت شحن أقل.

ويعكس الهاتف توجه موتورولا نحو منافسة مباشرة في فئة الهواتف الرائدة، عبر الجمع بين الأداء القوي، والتصميم المتين، وقدرات تصوير متقدمة، في سوق يزداد تنافسًا بين كبار المصنعين.