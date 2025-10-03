هاتف جديد من هواوي.. مايكروسوفت تطلق تحديثاً مذهلاً

بدأت شركة هواوي الترويج لهاتفها الجديد Nova 14i، الذي ينتمي إلى فئة الهواتف المتوسطة، لكنه يأتي بمواصفات قوية تجعله منافساً بارزاً في السوق خلال الفترة المقبلة.

والهاتف حصل على هيكل أنيق مقاوم للرطوبة والغبار، بأبعاد 171.6×79.9×8.9 ملم ووزن يبلغ 216 غراماً، ما يمنحه حضوراً قوياً مع مظهر عصري.

وزُوّد الجهاز بشاشة IPS LCD قياس 6.95 بوصة، بدقة عرض 1080×2376 بيكسل، وكثافة تصل إلى 376 بيكسل/الإنش تقريباً، مع معدل تحديث 90 هيرتز، ما يوفر تجربة مشاهدة سلسة ومناسبة للاستخدام المتعدد، من الألعاب إلى مشاهدة الفيديوهات.

ومن الناحية التقنية، يعمل الهاتف بنظام EMUI 14.2، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 680 4G مع معالج رسوميات Adreno 610، ويأتي بخيارين من سعة التخزين: 128 و256 غيغابايت، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، ما يمنح المستخدم مرونة في الأداء والتخزين.

والكاميرا الأساسية ثنائية العدسة بدقة 50+2 ميغابيكسل، تضم عدسة للتصوير العريض ومستشعر عمق الصورة، بينما الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل، قادرة على تصوير فيديو بدقة FHD بسرعة 30 إطاراً في الثانية.

والهاتف يدعم شريحتي اتصال، ويأتي بمنفذ USB Type-C 2.0، وماسح لبصمات الأصابع، إضافة إلى بوصلة إلكترونية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

أما أبرز نقاط قوته فهي البطارية العملاقة بسعة 7000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع باستطاعة 22.5 واط، ما يجعل الهاتف مناسباً للاستخدام المكثف طوال اليوم دون الحاجة المتكررة لإعادة الشحن.

مايكروسوفت تطلق تحديث Windows 11 (الإصدار 25H2) بميزات جديدة وتحسينات واسعة

أطلقت مايكروسوفت تحديثا جديدا لأنظمة Windows 11 تحت الإصدار 25H2، والذي حمل مجموعة من المزايا والخصائص التي تعزز تجربة المستخدم وتدعم تكامل النظام مع الذكاء الاصطناعي.

أبرز ما جاء في التحديث الجديد:

🔹 Copilot المطوّر بالذكاء الاصطناعي

تحسين عمليات البحث عبر المساعد الذكي.

إضافة ميزة Click to Do.

تطوير أداة Recall للتذكير بالنشاطات السابقة.

إدخال اختصارات لوحة مفاتيح قابلة للتخصيص لزيادة الإنتاجية.

🔹 تحسينات في واجهة المستخدم

شريط المهام يدعم الآن تغيير حجم الرموز.

معاينات موسعة للتطبيقات.

ساعة النظام باتت تعرض الثواني.

تحسين نظام فهرسة الملفات لتسريع البحث.

🔹 الأدوات (Widgets)

دعم لوحات معلومات متعددة.

تخصيص شاشة القفل بمحتوى مرن.

موجز Discover معاد التصميم مدعوما بـ Copilot لعرض قصص ومحتوى متنوع.

إمكانية تخصيص الأدوات لعرض فيديوهات وصور وملخصات من مصادر موثوقة.

🔹 مستكشف الملفات (File Explorer)

عروض جديدة لمحتوى Microsoft 365.

تقسيمات أوضح لقوائم السياق.

خيارات مشاركة مع أجهزة Android.

استعادة علامات التبويب السابقة.

إمكانية فتح بطاقات Live Persona عند تسجيل الدخول باستخدام Entra ID.

🔹 Windows Resiliency Initiative

ميزة WinRE لاسترداد النظام بسرعة ومعالجة الأعطال تلقائيا.

واجهة جديدة لشاشة الموت السوداء (BSOD) تسهّل فهم أسباب الأخطاء.

كما أكدت مايكروسوفت أن التحديث عالج العديد من الثغرات الأمنية وأخطاء الأداء، ما يعزز حماية البيانات واستقرار النظام.