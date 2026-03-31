هاتف جديد من «ون بلس».. ما هو إنستغرام بلس؟

تستعد شركة OnePlus لإطلاق هاتفها الجديد Nord CE6 Lite، الذي يعد أحد أبرز الهواتف القادمة في الفئة المتوسطة، حيث يهدف لمنافسة أفضل هواتف أندرويد من حيث الأداء وقدرات التصوير، بالإضافة إلى تجربة استخدام سلسة ومواصفات تقنية متقدمة.

ووفق أحدث التسريبات، جاء الهاتف مزوداً بهيكل مقاوم للماء والغبار، وشاشة IPS LCD قياس 6.7 بوصة، بدقة عرض 2400×1080 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، مع كثافة بكسلات حوالي 393 بيكسل/الإنش، ما يمنح المستخدمين تجربة مشاهدة سلسة وواضحة حتى أثناء الألعاب ومشاهدة الفيديوهات.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد-16 مع واجهة تشغيل مخصصة من OnePlus، ويعتمد على معالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، مع ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

فيما يتعلق بالكاميرات، حصل Nord CE6 Lite على كاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميغابيكسل، بفتحة عدسة f/1.8، 25mm للتصوير العريض، مع القدرة على تسجيل فيديوهات بجودة FHD وبمعدل 30 إطاراً في الثانية، أما الكاميرا الأمامية، فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل لتجربة سيلفي واضحة ومكالمات فيديو عالية الجودة.

ويضم الهاتف منفذين لشرائح الاتصال من نوع Nano-SIM، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC لدعم خدمات الدفع الإلكتروني، إضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع وبوصلة إلكترونية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، مما يجعل الهاتف مثالياً للاستخدام اليومي والتنقل الذكي.

يتميز الهاتف أيضاً ببطارية ضخمة سعة 7000 ميلي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع، ما يضمن استمرار العمل لساعات طويلة دون الحاجة لإعادة الشحن المتكرر، وهو ما يعزز جاذبيته للمستخدمين الباحثين عن هواتف عملية قوية.

ميتا تطلق “إنستغرام بلس” لتمنح المستخدمين ميزات حصرية على غرار سناب شات

تختبر شركة ميتا حالياً خدمة اشتراك جديدة على منصة إنستغرام باسم “إنستغرام بلس”، تهدف لتقديم ميزات حصرية للمستخدمين، أبرزها إمكانية نشر القصص (Stories) لأكثر من 24 ساعة، وفق ما أورد موقع Engadget.

وظهرت لقطات شاشة للخدمة مؤخراً في الفلبين والمكسيك، حيث أظهرت مجموعة من الميزات الجديدة التي تتيح للمشتركين:

إنشاء جمهور متعدد لكل قصة

معرفة من أعاد مشاهدة قصتك والبحث بين المشاهدين

معاينة القصص دون ظهور اسمك كمتفرج

تمديد مدة القصة 24 ساعة إضافية

إنشاء قصص مميزة (Spotlight)

استخدام ما يسمى “القلوب الخارقة” للتفاعل مع القصص

وأكّد متحدث باسم ميتا أن الخدمة لا تزال قيد الاختبار في بعض الدول، مشيراً إلى أن الهدف من التجربة هو فهم تفضيلات المستخدمين تجاه ميزات الاشتراك المدفوعة.

وأظهرت الأسعار الأولية للاشتراك أنها منخفضة للغاية، حيث تصل إلى حوالي 1.07 دولار شهرياً في الفلبين، و2.15 دولاراً شهرياً في المكسيك، مع توفير شهر تجريبي مجاني للمستخدمين الجدد.

وتشبه فكرة إنستغرام بلس خدمة “سناب شات بلس” (Snapchat+) التي أطلقت عام 2022، وحققت نجاحاً كبيراً كمصدر للإيرادات غير الإعلانية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود ميتا لتعزيز إيراداتها من الاشتراكات، بعد تجارب سابقة تشمل ميزات الذكاء الاصطناعي وخدمة توثيق ميتا (Meta Verified)، التي تبدأ عروضها من دولار واحد للتجربة الأولى.

ومن المتوقع أن تسهم خدمة إنستغرام بلس في تحويل منصة إنستغرام إلى مصدر إيرادات جديد للشركة، مع تقديم تجربة أكثر تخصيصاً وتفاعلاً للمستخدمين، بما يعزز المنافسة مع التطبيقات الاجتماعية الأخرى مثل سناب شات.