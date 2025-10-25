هاتف جديد من Honor.. تصميم أنيق وأداء متميز

أعلنت شركة Honor عن هاتفها الجديد X5c الذي يأتي بمواصفات تجعله منافسًا بارزًا في سوق هواتف أندرويد من الفئة المتوسطة، وفق تقرير نشرته GSM Arena.

وتم تصميم الهاتف بهيكل أنيق أبعاده 167×77×7.9 ملم ووزنه 186 غرامًا، ويزود بشاشة TFT LCD قياس 6.74 بوصة، بدقة 720×1600 بيكسل، تردد 90 هيرتز، وكثافة تقريبية 260 بيكسل لكل إنش.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 مع واجهة MagicOS 9، ويعتمد على معالج Mediatek Helio G81 ثماني النوى، ومعالج رسوميات Mali-G52 MC2.

ويتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذاكرة داخلية 64 أو 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSDXC.

وزوّد X5c بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة 50+13 ميغابيكسل، تتضمن عدسة للتصوير العريض بفتحة f/2.2، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل للصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحمل الهاتف بطارية بسعة 5260 ميلي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 15 واط، ويحتوي على منفذي شريحة اتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وماسح للبصمات.

تصميم X5c وميزاته التقنية تجعله خيارًا متوازنًا للمستخدمين الباحثين عن أداء جيد وميزات متقدمة ضمن الفئة المتوسطة من هواتف أندرويد.