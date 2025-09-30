هاتف جديد يضع «OnePlus» في صدارة المنافسة.. تطبيق مهمّ يعود لمتجر غوغل

استعدت شركة OnePlus لاستعادة مكانتها بين كبار شركات الهواتف الذكية بإطلاق هاتفها الجديد “Nord 5″، المجهز بأحدث التقنيات وأفضل المواصفات لتعزيز تجربة المستخدم في التصوير والأداء والتصميم.

ويأتي الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP65، بأبعاد 163.4×77×8.1 ملم، ووزن 211 غرامًا، مع حماية مزدوجة بزجاج Gorilla Glass 7i المقاوم للصدمات والخدوش.

وتتميز شاشة Nord 5 بتقنية Swift AMOLED بحجم 6.83 بوصة، ودقة عرض 2800×1272 بيكسل، مع معدل تحديث 144 هيرتز، وسطوع يصل إلى 1800 شمعة/م²، وكثافة تقريبية 540 بيكسل لكل إنش، ما يوفر تجربة عرض غنية وسلسة للألعاب والمحتوى متعدد الوسائط.

ويعمل الجهاز بنظام Android 15 مع واجهات OxygenOS 15، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 ومعالج رسوميات Adreno 735، إلى جانب خيارات ذواكر وصول عشوائي 8 أو 12 غيغابايت وذواكر داخلية 256 أو 512 غيغابايت لتخزين التطبيقات والملفات بسلاسة وسرعة.

ويحظى الهاتف بقدرات تصوير متقدمة عبر كاميرته الخلفية الثلاثية بدقة 50+50+8 ميغابيكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 4K، ما يلبي احتياجات محبي التصوير والفيديو الاحترافي.

ويشمل Nord 5 منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد، بالإضافة إلى ماسح بصمات الأصابع المدمج في الشاشة،أما البطارية، فتأتي بسعة 5200 أو 6800 ميلي أمبير، مع شواحن سريعة بقوة 80 واط، ما يضمن استخداماً طويل الأمد وشحنًا سريعًا خلال دقائق.

تطبيق Rutube يعود لمتجر Google Play لأجهزة Android TV

أعلن القائمون على خدمة الفيديو الروسية Rutube أن تطبيق الخدمة المخصص لأجهزة التلفاز التي تعمل بأنظمة أندرويد أصبح متاحاً مجدداً في متجر Google Play.

وجاء في بيان الخدمة الصحفية أن “مالكي أجهزة Android TV يمكنهم تحميل تطبيق Rutube الرسمي عبر متجر Google Play، حيث أصبح أحدث إصدار من التطبيق بكامل وظائفه متاحاً للتحميل الآن”.

وأشار البيان إلى أن التطبيق يمكن تحميله أيضاً عبر متجر RuStore الرسمي على أي تلفاز ذكي، مضيفاً أن عدد المشاهدات على التطبيق بين يناير وأغسطس من العام الجاري تجاوز 33 مليار مشاهدة، أي بزيادة قدرها 6.2 مرة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويذكر أن تطبيق Rutube كان قد اختفى من متجر Google Play خريف العام الماضي، وعاد لاحقاً للتحميل لمستخدمي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد، والآن أصبح متاحاً أيضاً لأجهزة Android TV، في خطوة تعزز مكانة المنصة كمنافس رئيسي ليوتيوب، مقدماً محتوى متنوعاً يشمل الأفلام والمسلسلات والفيديوهات في مختلف المجالات.