هاتف جديد يغزو الأسواق.. وإطلاق ساعة مزودة بـ«شاشة ثلاثية الأبعاد»

بدأت “شركة ريل مي Realme“، “بطرح هاتفها الجديد في الأسواق العالمية، والذي يتوقع أن يحقق مبيعات ممتازة بسبب مواصفاته وسعره المنافس”.

وبحسب الشركة، “حصل هاتف Realme P3 Pro على هيكل مصنوع من أجود المواد، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (163.5/77.3/8) ملم، وزنه 190 غ، وشاشاته جاءت من نوع AMOLED، مقاسها 6.83 بوصة، دقة عرضها (2800/1272) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 450 بيكسل/الإنش تقريبا، ومعدل سطوعها يصل إلى 1500 شمعة/م”.

ووفق الشركة، “يضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف نظام Android 15 مع واجهات Realme UI 6.0، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 المطور بتقنية 3 نامنومتر، ومعالج رسوميات Adreno 710، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، ذواكر داخلية 128/256 غيغابايت، والكاميرا الأساسية للهاتف جاءت ثنائية العدسة بدقة (50+2) ميغابيكسل، توثق فيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل”.

وبحسب الشركة، “زوّد الجهاز بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات Bluetooth 5.2، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شحن سريع باستطاعة 80 واط”.

ساعة ذكية مزودة بشاشة ثلاثية الأبعاد

أعلنت شركة “روغبيدRogbid”، “عن ساعتها الذكية الجديدة التي حصلت على مواصفات ممتازة وزوّدت بشاشة ثلاثية الأبعاد”.

وبحسب الشركة، “تجمع ساعة Infinity الجديدة بين التصميم العصري والمزايا المتطورة والسعر المناسب، وأكثر ما يميزها هو شاشتها اللمسية المنحنية التي تعرض التطبيقات والرسائل والبيانات بتقنية “3D”، إذ أتت الشاشة من نوع AMOLED، مقاسها 1.95 بوصة، دقة عرضها (502/410) بيكسل، معدل سطوعها يصل إلى 1000 شمعة/م تقريبا”.

ووفق “روغبيدRogbid”، “حصلت الساعة على هيكل متين مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، وأتى الهيكل مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68، وزودت بحساسات لقياس معدلات نبض القلب، وحساسات لقياس معدلات الأكسجة في الدم، وحساسات لمراقبة معدلات النوم ليومية للمستخدم”.

ودعمت “روغبيدRogbid”، الساعة “بتطبيقات للتشجيع على الرياضة، وتطبيقات لمراقبة معدلات المشي اليومي للمستخدم، وأنظمة GPS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومايكروفونات وكبرات صوت لإجراء المكالمات الصوتية، كما زودته بطارية بسعة 400 ميلي أمبير تكفيها لتعمل 10 أيام بالشحنة الواحدة، ويمكن للمستخدم تفعيل وضعية ترشيد استهلاك الطاقة لتكون الساعة قادرة على العمل 30 يوما بالشحنة الكاملة للبطارية”.