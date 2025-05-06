هاتف جديد يكسر المعادلة.. قويّ وذكي وسعره مذهل

في عالم يتغيّر بسرعة الضوء وتتصاعد فيه تطلعات المستخدمين كل يوم، لا مكان للهواتف العادية، ولهذا جاءت ركة Realme”ريل مي” لتكسر التوقعات، وتقدم هاتفها الجديد C75، الذي لا يُراهن فقط على المواصفات، بل على تجربة متكاملة من الأداء، الصلابة، والسعر الذكي، هاتف وُلد ليصمد، ويُذهل، ويمنح المستخدم ما يستحقه دون أن يفرّغ جيبه.

كشفت شركة Realme”ريل مي”، رسميًا عن هاتفها الذكي الجديد Realme C75، والذي يتوقع له أن يشعل المنافسة في فئة الهواتف المتوسطة بفضل مواصفاته المتطورة وسعره الجذاب.

وبحسب الشركة، يتميّز الهاتف بهيكل متين مقاوم للماء والغبار بمعيارIP64، إضافة إلى مقاومته للصدمات وفقًا للمعيار العسكري MIL-STD-810H، ما يجعله خيارًا مثاليًا للاستخدام في ظروف متنوعةK ويأتي الهاتف بأبعاد (165.7 × 76.2 × 7.9 ملم) ووزن يبلغ 190 غرامًا، مما يمنحه توازنًا بين الحجم والراحة في الاستخدام، أما الشاشة، فهي من نوع IPS LCD بقياس 6.67 بوصة، بدقة عرض 720 × 1604 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، مع كثافة تبلغ نحو 264 بيكسل/الإنش، لتوفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة.

ووفق الشركة، يعمل Realme C75 بنظام Android 15 وواجهة Realme UI 6.0، ويعتمد على معالج Mediatek Dimensity 6300، إلى جانب معالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذاكرة وصول عشوائي 4 أو 6 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 64 أو 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر microSDXC، وفي جانب التصوير، زُوّد الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 32 ميغابيكسل قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة FHD بمعدل 30 إطارًا/ثانية، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميغابيكسل مع عدسة بزاوية عريضة f/2.0.

وبحسب الشركة، يحتوي الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، إضافة إلى دعم eSIM، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، فضلاً عن ماسح بصمة الإصبع لزيادة الأمان، وتأتي البطارية بسعة 6000 ميلي أمبير، وتدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، إضافة إلى دعم الشحن اللاسلكي بقدرة 5 واط، ما يمنح الهاتف أداءً طويل الأمد وتجربة شحن مرنة.

وبهذه المواصفات، يبدو أن Realme C75 يستعد ليكون أحد أقوى المنافسين في سوق الهواتف الاقتصادية لعام 2025، جامعًا بين التصميم القوي، الأداء المتقدم، والسعر المدروس.