هاتف «ريلمي» وأداة للذكاء الاصطناعي يفتحان آفاقاً جديدة للمستخدمين

في عالم التكنولوجيا، تشهد الساحة إعلانين بارزين هذا الأسبوع، يفتحان آفاقاً جديدة أمام المستخدمين في مجالي الهواتف الذكية وصناعة المحتوى الرقمي، حيث أعلنت شركة Realme عن هاتفها الجديد Realme 15x، المزوّد ببطارية ضخمة وكاميرات قوية وتقنيات متقدمة، مع شاشة كبيرة عالية التردد ومقاومة للماء والغبار والصدمات، ما يجعله خياراً مثالياً لعشاق الأداء والتصوير، في المقابل، كشفت OpenAI عن أداة Sora 2 الجديدة، التي تمكّن المستخدمين من إنشاء فيديوهات واقعية وحيوية بالذكاء الاصطناعي، مع محاكاة دقيقة للحركة الطبيعية وإمكانيات إنتاج مؤثرات صوتية وبصرية متعددة، بالإضافة إلى تطبيق iOS يتيح إنشاء ومشاركة الفيديوهات باستخدام صورة وصوت المستخدم.

Realme تكشف عن هاتف جديد بمواصفات قوية قريباً

تستعد شركة Realme لإطلاق هاتفها الجديد Realme 15x الذي يأتي بمواصفات تقنية متقدمة تستهدف محبي الأداء القوي والتصوير الاحترافي.

المواصفات الرئيسية للهاتف:

الكاميرات: كاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميغابيكسل تدعم تصوير الفيديوهات عالية الدقة، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل.

كاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميغابيكسل تدعم تصوير الفيديوهات عالية الدقة، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل. الشاشة: قياس 6.81 بوصة، دقة 1570×720 بيكسل، تردد 144 هيرتز، سطوع يصل إلى 1200 شمعة/م²، وكثافة تقارب 395 بيكسل/الإنش.

قياس 6.81 بوصة، دقة 1570×720 بيكسل، تردد 144 هيرتز، سطوع يصل إلى 1200 شمعة/م²، وكثافة تقارب 395 بيكسل/الإنش. الهيكل والمتانة: مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، مضاد للصدمات حسب معيار MIL-STD-810H، الأبعاد 166.1×77.9×8.3 ملم، والوزن 212 غ.

مقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، مضاد للصدمات حسب معيار MIL-STD-810H، الأبعاد 166.1×77.9×8.3 ملم، والوزن 212 غ. الأداء: يعمل بنظام Android 15 مع واجهات Realme، معالج Mediatek Dimensity 6300 ، معالج رسوميات Mali-G57 MC2 ، وذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 أو 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شريحة microSDXC.

يعمل بنظام Android 15 مع واجهات Realme، معالج ، معالج رسوميات ، وذاكرة وصول عشوائي 6 أو 8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 أو 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شريحة microSDXC. الاتصال والميزات الأخرى: منفذين لشرائح الاتصال، منفذ microSDXC، ماسح لبصمات الأصابع.

منفذين لشرائح الاتصال، منفذ microSDXC، ماسح لبصمات الأصابع. البطارية والشحن: سعة 7000 ميلي أمبير، يدعم شحن سريع بقوة 80 واط.

سعة 7000 ميلي أمبير، يدعم شحن سريع بقوة 80 واط. السعر المتوقع: يبدأ من نحو 160 يورو في الأسواق العالمية.

الهاتف يعد خياراً مثالياً لمن يبحث عن تجربة لعب سلسة، تصوير احترافي، وعمر بطارية طويل، مع مقاومة عالية للماء والغبار والصدمات.

OpenAI تطلق أداة “Sora 2” لصنع فيديوهات واقعية بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة OpenAI عن إطلاق أداة جديدة باسم Sora 2، تمكّن المستخدمين من توليد فيديوهات بالذكاء الاصطناعي بطريقة واقعية وحيوية، مع محاكاة دقيقة للحركة الطبيعية للأشخاص والكائنات.

مميزات الأداة:

إنشاء فيديوهات واقعية تحاكي الحركة الطبيعية، مثل السقوط أثناء التزحلق على الجليد أو المشي والجري بسلاسة.

إنتاج مقاطع بأساليب مختلفة، تشمل الرسوم المتحركة، المشاهد السينمائية، وفيديوهات الإنمي.

توليد حوارات طبيعية بين الشخصيات مع تأثيرات صوتية تحاكي الواقع.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت OpenAI تطبيق Camio لمستخدمي iOS، يتيح إنشاء فيديوهات تضم صورة المستخدم وصوته ومشاركتها مباشرة، مع وعد بإطلاق نسخة للحواسيب لاحقاً خلال العام.

أشارت الشركة إلى أن أداة Sora 2 تمثل نقلة نوعية في صناعة الفيديو بالذكاء الاصطناعي، مشابهة للتأثير الكبير الذي أحدثه نموذج GPT-3.5 في مجال توليد النصوص.