هاتف «ريل مي» الجديد.. مقاوم للماء والصدمات

أعلنت شركة Realme عن إطلاق هاتفها الجديد Realme P4x، المخصص لمنافسة أجهزة أندرويد في الأسواق، مع مواصفات تقنية متقدمة تجمع بين الأداء العالي والقدرة على التحمل.

ويتميز الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، ويزن 208 غرامات، كما صُمم لمقاومة الصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، بأبعاد تبلغ 165.9 × 76 × 8.4 ملم.

وزود Realme P4x بشاشة IPS LCD قياس 6.72 بوصة، بدقة عرض 1080 × 2400 بيكسل، مع تردد 144 هيرتز، ومعدل سطوع يصل إلى 1000 نيت، وكثافة بيكسلات تقارب 392 لكل إنش، ما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد-15 مع واجهة Realme UI 6.0، ويعتمد على معالج Mediatek Dimensity 7400 Ultra، ومعالج رسوميات Mali-G615 MC2، مع خيارات ذاكرة وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 و256 و512 غيغابايت، ما يعزز قدرته على التعامل مع التطبيقات والألعاب الحديثة بسلاسة.

كما زود الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 50 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديو 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل، إلى جانب منفذين لشريحة الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وتقنية Bluetooth 5.4، وماسح لبصمات الأصابع. ويأتي الهاتف ببطارية ضخمة سعة 7000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، ما يضمن عمر بطارية طويل خلال الاستخدام اليومي المكثف.

ويأتي إطلاق Realme P4x ضمن المنافسة المحتدمة بين شركات الهواتف الذكية في سوق أجهزة أندرويد، حيث تسعى العلامة إلى تقديم هواتف تجمع بين الأداء العالي، عمر البطارية الطويل، ومتانة الهيكل، لتلبية احتياجات المستخدمين الباحثين عن أجهزة متكاملة بأسعار تنافسية.