هاتف «ريل مي 15 برو».. قوة الأداء وتصوير احترافي في جهاز واحد

أعلنت Realme عن إطلاق هاتفها الأحدث Realme 15 Pro، الذي يأتي مزودًا بمواصفات قوية تجعله من بين أفضل هواتف الأندرويد في فئته من حيث الأداء وميزات التصوير.

مواصفات التصوير:

كاميرا خلفية مزدوجة بدقة (50 + 50) ميغابيكسل.

كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل قادرة على تصوير فيديوهات بدقة 4K.

التصميم والمتانة:

هيكل مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68/IP69.

مضاد للصدمات والخدوش وفق معيار MIL-STD-810H.

نحافة هيكل تبلغ 7.7 ملم فقط.

الشاشة:

شاشة OLED قياس 6.8 بوصة.

دقة عرض 1080×2400 بيكسل.

معدل تحديث عالي 144 هيرتز.

سطوع أقصى يصل إلى 6500 شمعة/م² تقريبًا.

الأداء:

يعمل بنظام Android 15 مع واجهة Realme UI 6.0.

معالج Qualcomm SM7750-AB Snapdragon 7 Gen 4.

معالج رسوميات Adreno 722.

ذاكرة وصول عشوائي (RAM) 8 أو 12 غيغابايت.

ذاكرة تخزين داخلية 128 أو 256 غيغابايت.

البطارية والشحن:

بطارية ضخمة بسعة 7000 ميلي أمبير.

دعم شحن سريع بقدرة 80 واط.

ميزات إضافية:

منفذين لشريحة الاتصال.

منفذ USB Type-C 2.0.

شريحة NFC.

ماسح بصمة مدمج في الشاشة.

مايكروسوفت تطور ميزة ذكية لإطالة عمر بطاريات الحواسيب المحمولة

بدأت شركة مايكروسوفت باختبار ميزة جديدة في أنظمة “ويندوز 11” تهدف إلى إطالة عمر بطاريات الحواسيب المحمولة من خلال آلية ذكية لترشيد استهلاك الطاقة، وذلك بحسب ما كشفته مواقع مهتمة بشؤون التقنية.

الميزة الجديدة تحمل اسم “توفير الطاقة التكيُّفي” (Adaptive Energy Saver)، وتعمل بطريقة مختلفة عن أوضاع توفير الطاقة التقليدية، حيث تعتمد على تحليل سلوك المستخدم واحتياجاته أثناء استخدام الجهاز، بدلاً من الاعتماد فقط على مستوى شحن البطارية.

ووفقًا لمايكروسوفت، فإن هذه الميزة تقوم بتفعيل أو تعطيل وضع توفير الطاقة تلقائياً دون تغيير سطوع الشاشة، وذلك بناءً على حالة طاقة الجهاز والحمل الحالي على نظام التشغيل. وتتيح التقنية مراقبة كيفية استخدام الحاسب في الوقت الفعلي لتحديد اللحظة الأنسب لتوفير الطاقة أو إيقاف الوضع للحفاظ على الأداء.

ورغم أن الشركة لم تكشف بعد عن التفاصيل الفنية الدقيقة، إلا أنه يُعتقد أن النظام سيعتمد على تحليل استهلاك وحدة المعالجة المركزية (CPU) ومعالج الرسوميات (GPU) لتقييم ما إذا كانت المهمة المنفذة تتطلب طاقة كاملة أو يمكن إنجازها بأداء منخفض.

وتهدف هذه الميزة إلى توفير الطاقة أثناء المهام البسيطة مثل تصفح الإنترنت، تحرير المستندات، أو كتابة رسائل البريد الإلكتروني، في حين يتم تعطيل وضع التوفير تلقائياً عند تنفيذ مهام تتطلب موارد مكثفة مثل تحرير الفيديو، تشغيل التطبيقات الثقيلة، أو الألعاب.

وتعد هذه الخطوة امتداداً لاستراتيجية مايكروسوفت في تعزيز كفاءة الطاقة في منتجاتها، لا سيما في ظل التوجه العالمي نحو تحسين استهلاك الطاقة والحد من الانبعاثات الكربونية.