هاتف سامسونغ الجديد يشعل «طوابير الشراء» في كوريا الجنوبية!

أطلقت شركة سامسونغ للإلكترونيات اليوم الجمعة، هاتفها الجديد “غالاكسي زد تراي فولد” الثلاثي الطي في كوريا الجنوبية، ما أدى إلى اصطفاف طوابير طويلة أمام متاجر البيع بالتجزئة التابعة للشركة في أنحاء البلاد، في مشهد يعكس الاهتمام الكبير بهذا الطراز المبتكر.

وشهدت 20 متجراً رئيسيًا حضور العشرات من المستهلكين الذين اصطفوا لاقتناء الهاتف الجديد، والذي يُعد من أنحف الهواتف القابلة للطي التي أطلقتها سامسونغ حتى الآن، وفق وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

ويبلغ سمك الهاتف الجديد 12.9 مليمترات عند الطي، و3.9 مليمترات عند فتحه بالكامل، ويأتي مزودًا بشاشة غطاء مقاس 6.55 بوصة، مشابهة لسابقه “غالاكسي زد فولد 7″، ما يتيح للمستخدمين تكييف الجهاز مع مختلف حالات الاستخدام.

وأعلنت سامسونغ تقديم خصم بنسبة 50% على إصلاحات شاشة الجهاز، بينما لن يشمل الهاتف برنامج الضمان “سامسونغ كير بلس”. وأكدت الشركة أن الهاتف سيتوفر أيضًا في الصين وتايوان وسنغافورة والولايات المتحدة، دون تحديد الجدول الزمني التفصيلي لإطلاقه في هذه الأسواق.