هاتف شاومي الجديد.. أداء متوازن وشاشة كبيرة وتصميم متين

تستعد شركة Xiaomi للكشف عن هاتفها الجديد Redmi 15، الذي يدخل سوق الهواتف متوسطة الأداء بقوة، ويعد إضافة مميزة تلبي تطلعات المستخدمين الباحثين عن مزيج متوازن بين الأداء العالي والسعر المناسب، حيث يأتي الهاتف مزودًا بمواصفات تقنية متقدمة تجعله منافسًا جديرًا في فئة أجهزة أندرويد متوسطة الفئة.

ويتميز Redmi 15 بهيكل متين مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، بأبعاد 171.1×82.1×8.6 ملم، ووزن 224 غرامًا، ما يمنحه قدرة على التحمل والاستخدام اليومي بثقة، وشاشة الهاتف كبيرة من نوع IPS LCD بقياس 6.9 بوصة، بدقة عرض 1080×2340 بيكسل، مع معدل تحديث عالي يصل إلى 144 هيرتز، وكثافة بكسلات تبلغ نحو 374 بيكسل لكل إنش، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة، سواء للألعاب أو الفيديوهات.

وفيما يخص الأداء، يعمل الجهاز بنظام أندرويد 15 مع واجهات HyperOS 2 الحديثة، مدعومًا بمعالج Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 619، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت، هذا التوازن في المواصفات يضمن أداءً جيدًا وفعالًا للاستخدامات اليومية وتطبيقات متعددة.

وتأتي الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجابكسل، قادرة على التقاط صور عالية الجودة، مع دعم تسجيل فيديو بدقة FHD وبمعدل 30 إطارًا في الثانية، بينما توفر الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابكسل صورًا واضحة وفعالة في مكالمات الفيديو والتصوير الذاتي.

ويضاف إلى ذلك مجموعة من الميزات الإضافية التي تزيد من جاذبية الهاتف، مثل منفذي شريحة اتصال (Dual SIM)، ومنفذ USB Type-C للشحن والبيانات، ومستقبل راديو FM، وشريحة NFC التي تتيح الدفع الإلكتروني والاتصال القريب، وتقنية Infrared للتحكم في الأجهزة الإلكترونية عن بعد، إضافة إلى ماسح بصمات الأصابع المدمج في الهاتف، كما يحتوي على بطارية ضخمة بسعة 7000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، ما يضمن بقاء الهاتف في الخدمة لفترات طويلة مع شحن سريع وفعال.