هاتف «شاومي» الجديد.. تصميم أنيق ومواصفات مذهلة

أعلنت شركة شاومي Xiaomi عن هاتفها الجديد Xiaomi 17 Pro Max، الذي يجمع بين التصميم الأنيق والتقنيات المتقدمة، ليصبح واحدًا من أفضل الهواتف الذكية المتاحة حاليًا في الأسواق.

ويتميز الهاتف بهيكل متين مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، بأبعاد 162.9 × 77.6 × 8 ملم ووزن 219 غ، ويتيح الاتصال عبر eSIM إلى جانب دعم شرائح الاتصال التقليدية.

وتأتي شاشة الجهاز من نوع LTPO AMOLED بمقاس 6.9 بوصة، بدقة عرض 1200 × 2608 بيكسل، مع تردد 120 هيرتز، وسطوع يصل إلى 3500 شمعة/م²، وكثافة تقريبية تبلغ 416 بيكسل لكل إنش.

والشاشة مدعومة بتقنيات Dolby Vision وHDR Vivid لتجربة مشاهدة استثنائية للفيديوهات، ومحمية بزجاج Xiaomi Dragon Crystal Glass 3 شديد المتانة.

ويعتمد الهاتف على نظام Android 16 مع واجهة HyperOS 3، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المطور بتقنية 3 نانومتر، ومعالج رسوميات من نوع Adreno، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذاكرة داخلية تتراوح بين 512 غيغابايت و1 تيرابايت لتخزين هائل وسريع.

أما الكاميرات، فالهاتف مزوّد بكاميرا ثلاثية بدقة 50 + 50 + 50 ميغابيكسل، تشمل عدسة periscope وعدسة ultrawide، وتدعم تصوير فيديوهات 8K بجودة عالية، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

والهاتف مجهز أيضًا بمنفذ USB Type-C 3.0، مكبرات صوت مدعومة بتقنية Dolby Atmos، شريحة NFC، وتقنية Infrared للتحكم بالأجهزة عن بُعد، إلى جانب ماسح بصمات الأصابع المدمج في الشاشة، والبطارية تأتي بسعة 7500 ميلي أمبير وتدعم الشحن الفائق بسرعة 100 واط، ما يمنح المستخدم طاقة طويلة واستعادة شحن سريعة.