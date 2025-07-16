هاتف غوغل الجديد القابل للطي.. نقلة نوعية في عالم الهواتف الذكية

تستعد شركة غوغل للدخول بقوة إلى سوق الهواتف القابلة للطي، لمنافسة العملاق الكوري سامسونغ وهاتفها الشهير Galaxy Z Fold، عبر إطلاق هاتفها الجديد Pixel 10 Pro Fold، الذي يتميز بتقنيات وتصميمات متقدمة تجعله منافسًا جديرًا بالاهتمام.

وبحسب أحدث التسريبات، سيأتي Pixel 10 Pro Fold بهيكل مميز ونحيف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68، كما سيدعم تقنية eSIM الحديثة لتوفير تجربة اتصال مرنة ومتطورة.

ويتميز الهاتف بشاشة رئيسية قابلة للطي من نوع Foldable LTPO OLED بقياس 8.0 بوصة، بدقة عرض (2076×2152) بيكسل، وتردد 120 هيرتز لعرض سلس وسريع، مع سطوع مذهل يصل إلى 2700 شمعة/متر مربع، ما يضمن وضوحًا مثاليًا حتى في ظروف الإضاءة العالية.

أما الشاشة الخارجية فهي OLED بقياس 6.4 بوصة، بدقة (2424×1080) بيكسل، وتصل سطوعها إلى 3000 شمعة/متر مربع، ومحمية بزجاج Corning Gorilla Glass Victus 2 المقاوم للصدمات والخدوش.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 16 الأحدث، مزودًا بمعالج Google Tensor G5 الجديد، ومعالج رسوميات Mali-G715 MC7، مما يوفر قوة معالجة مذهلة وقدرة عالية على تشغيل الألعاب والتطبيقات الثقيلة بسلاسة، كما يأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 16 غيغابايت، وخيارات تخزين داخلية بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت، لتلبية مختلف الاحتياجات.

ويضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة (48+10.8+10.5) ميغابيكسل، تشمل عدسة telephoto لتصوير التفاصيل عن بعد، وعدسة ultrawide لصور بانورامية، بينما الكاميرا الأمامية مزدوجة العدسة بدقة (10+10) ميغابيكسل، قادرة على تسجيل فيديوهات بجودة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، ما يجعله جهازًا مثاليًا لعشاق التصوير والفيديو.

ويحمل الهاتف منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2 للشحن ونقل البيانات بسرعة، مع دعم تقنية NFC للمدفوعات الإلكترونية، وماسح بصمات الأصابع تحت الشاشة، وتقنيات إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية للطوارئ، ويعمل الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 5015 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط، والشحن اللاسلكي بقدرة 7.5 واط.