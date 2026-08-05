هاتف «فيفو» الجديد.. قوة أداء وسعر منافس

تستعد شركة vivo لإطلاق هاتفها الذكي الجديد vivo S2، ضمن محاولاتها لتعزيز حضورها في سوق الهواتف المتوسطة، مع تقديم مواصفات تجمع بين الأداء القوي والتجهيزات المتقدمة والسعر المنافس، وفق ما ذكره موقع gsmarena المتخصص في أخبار التقنية.

ويأتي الهاتف بهيكل يجمع بين البلاستيك والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، مع دعم مقاومة الماء والغبار وفق معياري IP68 وIP69، ما يمنحه قدرة أعلى على تحمل ظروف الاستخدام اليومية.

ويحصل vivo S2 على شاشة AMOLED بحجم 6.83 بوصة، بدقة عرض تبلغ 1260×2800 بكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز، وكثافة تقارب 450 بكسل لكل بوصة، لتوفير تجربة عرض أكثر سلاسة ووضوحًا عند مشاهدة المحتوى أو تشغيل الألعاب.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 16 مع واجهات OriginOS 6، ويعتمد على معالج MediaTek Dimensity 7360 Turbo، مدعومًا بمعالج رسوميات Mali-G615 MC2، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت، وخيارات تخزين داخلية تبلغ 128 أو 256 غيغابايت.

وفي جانب التصوير، زودت vivo هاتفها الجديد بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميغابيكسل قادرة على تسجيل فيديوهات بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، بينما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميغابيكسل مع دعم تقنية التعرف على الوجوه.

كما يدعم الهاتف شريحتي اتصال من نوع Nano-SIM، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية NFC، وماسح بصمات مدمج داخل الشاشة، إضافة إلى تقنية الأشعة تحت الحمراء للتحكم بالأجهزة الإلكترونية، والبوصلة الإلكترونية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

ويحصل vivo S2 على بطارية كبيرة بسعة 7050 ميلي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقدرة 44 واط، ما يوفر قدرة تشغيل طويلة للمستخدمين الذين يعتمدون على الهاتف لساعات ممتدة.

وتواصل شركة vivo تطوير هواتف الفئة المتوسطة من خلال دمج شاشات متقدمة ومعالجات أحدث وبطاريات أكبر، في سوق يشهد منافسة متزايدة بين الشركات المصنعة لأجهزة أندرويد.