هاتف فيفو الجديد.. منافس قوي بسعر ومواصفات مميزة

كشفت شركة vivo مؤخرًا عن هاتفها الجديد iQOO Z10R الذي يعد إضافة قوية لسوق هواتف الأندرويد، حيث يجمع بين تصميم متين ومواصفات تقنية حديثة تنافس أفضل الهواتف في فئته السعرية.

تصميم متين واحترافي

يحمل الهاتف هيكلًا مقاومًا للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، إضافة إلى مقاومته للصدمات بمعيار MIL-STD-810H، مما يمنحه قوة تحمل كبيرة ضد عوامل الاستخدام اليومي، وتبلغ أبعاد الهاتف (163.3 × 76.7 × 7.4) ملم ويزن 184 جرامًا، مما يجعله خفيفًا نسبيًا وسهل الحمل.

شاشة AMOLED رائعة

يتميز iQOO Z10R بشاشة AMOLED بقياس 6.77 بوصة، بدقة عرض 2392 × 1080 بيكسل، وتردد 120 هيرتز، ما يمنح المستخدم تجربة مشاهدة سلسة وسريعة الاستجابة، كما تصل درجة سطوع الشاشة إلى حوالي 1800 شمعة/م²، مما يضمن وضوحًا ممتازًا حتى تحت أشعة الشمس المباشرة، الشاشة محمية بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش للحفاظ على جودتها.

أداء قوي مع معالج ميديا تيك

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 مع إمكانية التحديث المستقبلي، ويعتمد على معالج MediaTek Dimensity 7400، وهو معالج متوسط إلى عالي الأداء قادر على التعامل مع التطبيقات والألعاب الحديثة بكفاءة. يأتي الجهاز مزودًا بمعالج رسوميات Mali-G615 MC2 لتعزيز تجربة الألعاب والرسوميات.

ذاكرة واسعة ومساحات تخزين متنوعة

يقدم vivo iQOO Z10R خيارات ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 8 أو 12 جيجابايت، مع خيارات تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت، ما يمنح المستخدم حرية تخزين كبيرة وتشغيل متعدد المهام بسلاسة.

كاميرات متطورة

يضم الهاتف كاميرا خلفية ثنائية العدسة بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية و2 ميجابكسل للكاميرا الثانوية، مع إمكانية تصوير فيديوهات بدقة 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية، مما يسمح بتوثيق لحظات عالية الجودة. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 32 ميجابكسل لتوفير صور سيلفي واضحة ومشرقة.

ميزات إضافية مهمة

الهاتف يدعم شريحتي اتصال (Dual SIM) مع منفذ USB Type-C 2.0 للشحن ونقل البيانات.

يحتوي على ماسح بصمة مدمج داخل الشاشة لتأمين الجهاز بسرعة وسهولة.

بطارية ضخمة بسعة 5700 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 44 واط، ما يوفر وقت شحن قصيرًا ويطيل عمر الاستخدام اليومي.