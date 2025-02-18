هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!

أعلنت شركة “vivoفيفو”، عن “هاتفها الجديد الذي جهّزته بكاميرات ممتازة يناسب توثيق الصور والفيديوهات”.

وبحسب الشركة، “حصل الهاتف على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (50+50) ميغابيكسل، فيها عدسة للتصوير فائق العرض، ويمكنها توثيق صور ممتازة وفيديوهات 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، وجهّز بكاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل توثق فيديوهات 4K أيضا، وهيكله أتى مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، أبعاده (163.3/76.7/7.4) ملم، وزنه 189 غ”.

ووفق الشركو، “شاشة الهاتف أتت من نوع AMOLED، مقاسها 6.77 بوصة، دقة عرضها (2392/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها 1300 شمعة/م تقريبا، وحميت بزجاج Diamond Shield Glass المقاوم للصدمات والخدوش، ويعمل بنظام Android 15 قابل للتحديث، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 720، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256/512 غياغابايت”.

ودعمت شركة “vivoفيفو”، الهاتف “بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع، وتقنيات Bluetooth 5.4، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 90 واط”.