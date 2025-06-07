هاتف هندي وحاسب شاومي.. مزيج مثالي بين الأداء والسعر

تستعد الأسواق التقنية لهزة قوية مع إطلاق هاتف هندي جديد يدمج بين الأداء العالي والسعر المنافس، وحاسب لوحي صيني فاخر بتقنيات متطورة وتصميم أنيق، ليقدما معًا خيارين مثيرين يناسبان كل احتياجات المستخدمين العصريين.

هاتف هندي جديد يصدم السوق بمواصفات متطورة وسعر منافس

تستعد شركة Lava الهندية لإحداث زلزال في سوق الهواتف الذكية العالمي مع إطلاق هاتفها الجديد Bold N1 Pro، الذي يجمع بين مواصفات قوية وسعر منافس لا يقاوم، ليصبح الخيار الأمثل للمستخدمين الباحثين عن أداء متميز بسعر في المتناول.

وبحسب الشركة، يحمل Bold N1 Pro تصميمًا عمليًا بامتياز، بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، ليصمد أمام تحديات الحياة اليومية بسهولة. أبعاد الهاتف 165.8×77.2×8.4 ملم مع وزن خفيف يبلغ 200 غرام، ما يمنحه راحة في الحمل والاستخدام.

ووفق الشركة، الشاشة تأتي بحجم 6.67 بوصة من نوع IPS LCD، بدقة 1600×720 بيكسل، مع تردد 120 هيرتز يمنح المستخدم تجربة عرض فائقة السلاسة، وكثافة بيكسلات حوالي 263 لكل إنش، ما يضمن وضوحًا جيدًا مع ألوان حيوية.

وتعمل هذه التحفة الهندية بنظام أندرويد 14، مع معالج Unisoc T60 ومعالج رسوميات Mali-G57 MP1، وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت، وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC، مما يضمن سرعة وأداء سلسين لتلبية احتياجات المستخدمين اليومية، وكاميرا Bold N1 Pro تثير الإعجاب بدقة 50 ميغابيكسل تلتقط صورًا وفيديوهات بجودة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى كاميرا أمامية 8 ميغابيكسل لالتقاط سيلفي واضحة ومكالمات فيديو ممتازة.

وبحسب الشركة، الهاتف مزود بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ سماعات 3.5 ملم، ومنفذ USB Type-C، ومستقبل راديو FM، وماسح بصمات الأصابع لفتح الجهاز بسرعة وأمان، وبطارية ضخمة بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقدرة 10 واط لضمان دوام طويل في الاستخدام.

ووفق الشركة، كل هذه الميزات بسعر تقريبي يبلغ 250 دولارًا فقط، ما يجعله منافسًا شرسًا في الأسواق العالمية، ويتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا بين المستخدمين الباحثين عن هواتف ذكية تجمع بين الجودة والتكلفة.

حاسب شاومي الجديد.. قوة وتصميم فاخر يغير قواعد اللعبة!

تستعد شركة شاومي Xiaomi لإحداث ثورة في عالم الأجهزة اللوحية مع إطلاق حاسب Redmi Pad 2 الجديد الذي يجمع بين التصميم الراقي والمواصفات المتطورة، لينافس بقوة في الأسواق العالمية.

وبحسب الشركة، يتميز الجهاز بهيكل أنيق مصنوع من الألمنيوم والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، بأبعاد متوازنة (254.6 × 166 × 7.4 ملم) ووزن خفيف 510 غرام فقط، مما يجعله مثالياً للحمل والتنقل.

وشاشة IPS LCD قياس 11 إنش تقدم دقة عرض مذهلة (2560 × 1600 بيكسل) مع تردد 90 هيرتز، وسطوع يصل إلى 600 شمعة/متر مربع، وكثافة بكسلات تصل إلى 274 بيكسل لكل إنش، فضلاً عن دعم القلم الذكي الذي يفتح آفاقاً واسعة للإبداع والكتابة بدقة فائقة، وفق الشركة.

وبحسب الشركة، يعمل الحاسب بنظام أندرويد 15 الحديث، مدعوماً بمعالج Mediatek Helio G100 Ultra القوي، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، مع خيارات للذاكرة العشوائية بين 4 و6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

ولمحبي الصوتيات، يأتي الجهاز مزوداً بأربعة مكبرات صوت مدعومة بتقنيات Dolby Atmos، بالإضافة إلى منفذ USB Type-C، وبوصلة إلكترونية، وتقنيات تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية لتجربة متكاملة تجمع بين القوة والأداء والدقة، والبطارية بسعة 9000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، مما يمنح المستخدم ساعات طويلة من الاستخدام المكثف دون قلق.