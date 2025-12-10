هاتف «هونر» الجديد يلفت الأنظار.. ما ميزاته؟

أطلقت شركة Honor هاتف Magic8 Lite الجديد الذي يأتي بتصميم متين يوفّر حماية من الماء والغبار وفق معيار IP68/IP69K، مع أبعاد تبلغ 161.9 × 76.1 × 7.8 ملم ووزن يبلغ 189 غرامًا.

ويتضمن الجهاز شاشة AMOLED بمقاس 6.79 بوصة ودقة 1200 × 2640 بيكسل وتردد 120 هيرتز، مع مستوى سطوع يصل إلى 6000 nits وكثافة تبلغ نحو 427 بيكسل لكل إنش.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 مع واجهات Magic OS 9، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 ورسوميات Adreno 810، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 غيغابايت وخيارين للتخزين الداخلي يبلغان 256 و512 غيغابايت.

ويحمل الجهاز كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة 108 و5 ميغابيكسل بعدسة ultrawide، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

كما يوفر دعمًا لشريحتي اتصال ومنفذ USB Type-C 2.0 وتقنية NFC ومستقبل FM Radio، ويضم ماسحًا للبصمة وبطارية بسعة 7500 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع بقدرة 66 واط.

وتسعى Honor عبر Magic8 Lite إلى تعزيز حضورها في فئة الهواتف المتوسطة العليا التي تشهد منافسة متزايدة من شركات مثل Xiaomi وSamsung وRealme، خصوصًا مع تركيز المستخدمين على الشاشات فائقة السطوع والكاميرات عالية الدقة.