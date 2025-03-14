هاتف «5G» غير مسبوق.. ومنافس صيني يقتحم أجهزة «أندرويد»

أعلنت شركة “سامسونغ”، “عن هاتفها الجديد الذي زوّد بأفضل التقنيات والكاميرات ويعمل مع شبكات 5G الخلوية”.

وبحسب الشركة، “يأتي هاتف Galaxy F16 بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP54، أبعاده (164.4/77.9/7.9) ملم، وزنه 191 غ، وشاشته أتت Super AMOLED، مقاسها 6.7 بوصة، دقة عرضها (2340/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، معدل سطوعها 800 شمعة/م، وكثافتها تعادل 385 بيكسل/الإنش تقريبا”.

ووفق الشركة، “يعمل الهاف بنظام Android 15 قابل للتحديث، ومعالج Mediatek Dimensity 6300، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 4 و6 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC، وكاميرته الأساسية أتت ثلاثية العدسة بدقة (50+5+2) ميغابيكسل، فيها عدسة macro وعدسة ultrawide، أما كاميرته الأمامية فأتت بدقة 13 ميغابيكسل، توثق فيديوهات 1080p بمعدل 30 إطارا في الثانية”.

وبحسب الشركة، “حصل الجهاز على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات Bluetooth 5.2، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 25 واط”.

منافس صيني جديد يقتحم أسواق أجهزة “أندرويد“

أعلنت شركة “Umidigi” الصينية، “عن هاتفها الجديد الذي يتوقع له أن يكون من بين أكثر هواتف أندرويد مبيعا هذا العام لسعره ومواصفاته المنافسة”.

وبحسب الشركة، “حصل هاتف Umidigi Note 100 5G على هيكل أنيق التصميم أبعاده (167.8/77.4/7.7) ملم، وزنه 190 غ، يمكن لهذا الهاتف العمل مع شبكات 5G الخلوية، كما جهّز بنظام تشغيل Android 14، ومعالج Unisoc T765 المطور بتقنية 6 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 6/8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC، وشاشاته أتت IPS LCD، مقاسها 6.8 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها تعادل 258 بيكسل/الإنش تقريبا”.

ووفق الشركة، “أما كاميرته الأساسية فأتت ثلاثية العدسة بدقة (50+2+2) ميغابيكسل، فيها عدسة macro ومستشعر لتحديد عمق الصورة، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 16 ميغابيكسل، حصل الهاتف على منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C، وتقنيات لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وماسح لبصمات الأصابع/ ومستقبل لإشارات الراديو FM، وزوّد ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 20 واط”.

وبحسب الشركة، “سيطرح الجهاز بألوان أساسية هي الأسود والأزرق والأخضر، وتبدأ أسعاره من 169 دولارا تقريبا”.