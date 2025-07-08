هاتف Aquos wish5.. تصميم قوي وأداء متوازن يناسب الحياة اليومية

كشفت شركة Sharp اليابانية عن أحدث هواتفها الذكية Aquos wish5، الذي يجمع بين المتانة والمواصفات التقنية الجيدة والسعر الاقتصادي، ما يجعله منافسًا واعدًا في فئة الهواتف المتوسطة المدعومة بنظام أندرويد.

تصميم مقاوم للصدمات والماء… مثالي للحياة اليومية

الهاتف الجديد يتميز بهيكل مصمم لتحمل الظروف القاسية، حيث حصل على تصنيفات IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار، إلى جانب اعتماده بمعيار MIL-STD-810H العسكري لمقاومة الصدمات، يأتي الجهاز بأبعاد (166×76×8.8 ملم) ووزن 187 غرامًا، ما يجعله مريحًا في الحمل والاستخدام.

شاشة سريعة ومعالج موثوق

زُوّد Aquos wish5 بشاشة IPS LCD مقاس 6.6 بوصة، بدقة عرض 720×1612 بيكسل، وكثافة تبلغ نحو 267 بيكسل/الإنش، مع دعم لتردد 120 هيرتز لضمان سلاسة التنقل والتصفح.

تعمل Sharp بمعالج MediaTek Dimensity 6300 مع وحدة رسوميات Mali-G57 MC2، ما يتيح أداءً جيدًا لمهام الاستخدام اليومي والألعاب المتوسطة. ويأتي الهاتف بخيارات متعددة من الذاكرة: RAM: 4 أو 8 غيغابايت، تخزين داخلي: 64، 128، أو 256 غيغابايت، مع إمكانية التوسعة عبر بطاقات microSDXC.

كاميرات عملية وتصوير فيديو بدقة FHD

الكاميرا الخلفية مزدوجة العدسة، بدقة 50+2 ميغابكسل، الأولى بعدسة واسعة، والثانية لقياس عمق الصورة، ما يمنح الهاتف إمكانيات جيدة لالتقاط صور واضحة. أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميغابكسل، وتدعم تسجيل فيديو بدقة FHD.

مزايا إضافية وسعر مغرٍ

الهاتف يدعم منفذين لشريحتي اتصال، ومنفذ سماعات 3.5 ملم، وواجهة USB Type-C 2.0، بالإضافة إلى تقنيات NFC، ونظام GPS متعدد الأقمار الصناعية، مع مستشعر لبصمة الإصبع، أما البطارية فهي بسعة 5000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 27 واط، ما يوفر تجربة استخدام طويلة دون انقطاع.

ومن المتوقع أن يُطرح الهاتف في الأسواق الأوروبية والآسيوية خلال الفترة القريبة، بأسعار تبدأ من 200 يورو تقريبًا، ما يجعله خيارًا جذابًا في فئته السعرية.