هاتف OnePlus Nord CE5 الجديد.. شاشة عملاقة وبطارية تدوم طويلاً

أطلقت شركة OnePlus، الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، هاتفها الجديد Nord CE5، الذي يأتي بتشكيلة من المواصفات التقنية المتطورة والميزات التي تلبي تطلعات المستخدمين الباحثين عن أداء قوي وتجربة تصوير متقدمة، ضمن فئة الهواتف المتوسطة.

ويتميز هاتف Nord CE5 بكاميرا خلفية مزدوجة العدسة، حيث تأتي العدسة الأساسية بدقة 50 ميغابيكسل، مما يوفر صورًا ذات جودة عالية وتفاصيل دقيقة، إضافة إلى عدسة ultrawide بدقة 8 ميغابيكسل مزودة بحساس عمق لالتقاط صور بانورامية واسعة ومفعمة بالحيوية، مع دعم تسجيل الفيديو بدقة 4K وبمعدل 60 إطارًا في الثانية، ما يجعل الهاتف مثاليًا لعشاق التصوير والفيديو، أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 16 ميغابيكسل، وتوفر صور سيلفي واضحة وتفاصيل غنية.

شاشة Fluid AMOLED كبيرة وسلسة

يأتي الهاتف مزودًا بشاشة Fluid AMOLED ضخمة بحجم 6.77 بوصة، وبدقة 1080×2392 بيكسل، مما يضمن عرضًا نابضًا بالحياة وألوانًا غنية وتباينًا عميقًا، وتدعم الشاشة معدل تحديث عالي 120 هيرتز، لتجربة استخدام سلسة وسريعة الاستجابة، مثالية للألعاب ومشاهدة الفيديوهات، كما توفر الشاشة سطوعًا قويًا يصل إلى 1430 شمعة/م²، مما يضمن وضوح الرؤية حتى تحت أشعة الشمس المباشرة، مع حماية بزجاج مقاوم للخدوش والصدمات بدرجة Mohs 5، لضمان متانة أكبر.

تصميم متين ومقاوم للظروف الصعبة

لم تغفل OnePlus جانب المتانة، حيث صمم الهاتف بهيكل مقاوم للماء والغبار بمعيار IP65، ليصمد أمام رشات الماء والغبار، مما يجعله مناسبًا للاستخدام اليومي والظروف المختلفة.

أداء قوي وسريع مع أحدث نظام تشغيل

يعمل Nord CE5 بنظام أندرويد 15 مع واجهة المستخدم ColorOS 15، مما يضمن تجربة استخدام حديثة وسلسة مع تحسينات برمجية مستمرة، ويعتمد الهاتف على معالج Mediatek Dimensity 8350 Apex القوي مع معالج رسوميات مدمج، ما يمنح الجهاز قدرة أداء ممتازة في الألعاب وتشغيل التطبيقات الثقيلة، كما يأتي الهاتف بخيارات لذاكرة الوصول العشوائي 8 أو 12 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 أو 256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSDXC، لتوفير مساحة واسعة لتخزين الملفات والبرامج.

ميزات إضافية تلبي احتياجات المستخدم العصري

يدعم الهاتف شريحتي اتصال مزدوجتين، مع منفذ USB Type-C 2.0 للشحن ونقل البيانات، كما يحتوي على ماسح بصمة مدمج في الشاشة لفتح الجهاز بسرعة وأمان، وشريحة NFC للمدفوعات الإلكترونية والاتصال السريع بالأجهزة الأخرى، ويتميز الهاتف أيضًا بتقنية التحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد عبر Infrared، مما يجعله جهاز تحكم شامل.

بطارية ضخمة مع شحن سريع

يأتي Nord CE5 مزودًا ببطارية قوية بسعة 5200 ميلي أمبير، تضمن استخدامًا طويل الأمد دون الحاجة لإعادة الشحن المتكرر، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقوة 80 واط، التي تتيح شحن البطارية بالكامل خلال وقت قصير جدًا، لتقليل فترات الانتظار.