هاتف Sharp الجديد.. تصميم متين وأداء لا يُضاهى

أعلنت شركة Sharp عن إطلاق هاتفها الجديد Aquos R10، الذي يدخل بقوة في المنافسة ضمن فئة الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، مقدّمة مزيجاً من التصميم الأنيق والمواصفات التقنية العالية.

وبحسب الشركة، صُمم الهاتف ليجمع بين المتانة والأداء، حيث يأتي بهيكل مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، إضافة إلى متانة عالية ضد الصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ويبلغ وزن الجهاز 197 غرامًا، مع أبعاد متناسبة 156×75×8.9 ملم لتوفير قبضة مريحة وسهولة في الاستخدام.

ووفق الشركة، شاشة الهاتف هي واحدة من أبرز مميزاته، إذ زوّدته Sharp بشاشة PRO IGZO LTPO OLED قياس 6.5 بوصة، بدقة عرض 2340×1080 بيكسل، مع معدل تحديث يصل إلى 240 هيرتز، وسطوع يصل إلى 3000 شمعة/م²، مدعومة بتقنيات Dolby Vision التي تضمن تجربة مشاهدة فائقة الوضوح والواقعية في عرض الصور والفيديوهات.

وبحسب الشركة، يعمل Aquos R10 بنظام التشغيل الأحدث أندرويد 15 القابل للتحديث، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 إلى جانب معالج الرسوميات Adreno 732، كما يوفّر الهاتف ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 جيجابايت، إلى جانب خيارات تخزين داخلية واسعة بسعات 256 أو 512 جيجابايت، ما يضمن سلاسة في الأداء ومساحة كبيرة للبيانات.

وفي مجال التصوير، زوّد الهاتف بكاميرا خلفية ثنائية العدسة بدقة 50+50 ميغابيكسل، تشمل عدسة ultrawide لالتقاط صور واسعة الزاوية، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل تتيح صور سيلفي عالية الجودة، كما تضم ميزات الهاتف كذلك منفذي شريحة اتصال، ومنفذ USB Type-C 3.2، ومكبرات صوت داعمة لتقنية Dolby Atmos لتعزيز تجربة الصوت، إضافة إلى ماسح بصمة الأصابع وشريحة NFC، وتُعد البطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع شاحن سريع بقوة 36 واط إضافة قوية تضمن استخدامًا طويل الأمد دون انقطاع، بحسب الشركة.